NASA отправило первое видео из глубокого космоса на Землю с помощью лазерной связи

В коротком ролике, транслировавшемся с борта миссии «Психея», снялся рыжий кот Тейтерс, пытавшийся поймать на диване неуловимую красную точку лазерной указки.

NASA передало видео сверхвысокого разрешения на Землю с лазерного трансивера ближнего инфракрасного диапазона в рамках эксперимента Deep Space Optical Communications или DSOC — в будущем технологию смогут использовать для более быстрой передачи данных, изображений и видео, с таких далеких мест как Марс (когда в конце концов до него доберутся люди).

15-секундное видео было закодировано лазером и передано с космического корабля «Психея» на телескоп Хейла в Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института — видеосигналу понадобилась 101 секунда, чтобы достичь Земли с максимальной системной скоростью передачи данных 267 Мбит/с. Видео было загружено в обсерватории 11 декабря и каждый кадр транслировался в прямом эфире в Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, Калифорния.

На момент передачи видео расстояние между «Психеей» и телескопом в 80 раз превышало расстояние между Землей и Луной — около 31 млн км. Лазер может передавать данные со скоростью, в 10-100 раз превышающей скорость традиционных радиоволновых систем, которые NASA использует в других миссиях.

«Это достижение подчеркивает нашу приверженность развитию оптических коммуникаций как ключевого элемента для удовлетворения наших будущих потребностей в передаче данных», — сказала в заявлении заместитель администратора NASA Пэм Мелрой. «Увеличение пропускной способности имеет важное значение для достижения будущих исследовательских и научных целей, и мы с нетерпением ждем дальнейшего развития этой технологии и трансформации способа общения во время будущих межпланетных миссий».

Запущенная в середине октября миссия «Психея» сейчас направляется к одноимённому металлическому астероиду, расположенному между орбитами Марса и Юпитера. В течение следующих 6 лет космический корабль преодолеет около 3,6 млрд км для достижения цели, однако в течение первых двух лет он также будет участвовать в эксперименте Deep Space Optical Communications.

Что касается выбора видео, то NASA здесь использовала историческую связь: начиная с 1928 года, маленькая статуэтка популярного мультипликационного персонажа Кота Феликса была показана в телевизионных тестовых трансляциях.

Видео также содержало наложенные графики с иллюстрацией орбитального пути «Психеи», купола телескопа, а также технической информацией о лазере и его скорости передачи данных (ну и также демонстрировались частота сердечных сокращений, цвет и название породы Тейтерса).