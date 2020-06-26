NASA запускает конкурс Lunar Loo Challenge – ищут идеи для лучшего космического туалета для лунной миссии





Космическое агентство NASA готовится к миссии по отправке астронавтов на Луну. Для выполнения этой миссии предстоит решить множество организационных вопросов и технологических задач. И одной из таких задач является обеспечение астронавтов удобной возможностью справлять биологические потребности. И, чтобы создать лучший туалет на Луне, NASA обратилось к общественности с призывом предлагать свои идеи, которые реализовать простую в использования в условиях Луны уборную.

Так что агентство NASA в партнёрстве с HeroX объявили конкурс Lunar Loo Challenge. Его целью является поиск решения для создания лучшего космического туалета для будущей лунной миссии. В рамках программы Artemis к 2024 году планируется отправить на Луну пилотируемую миссию, в состав которой войдёт первая для спутника Земли женщина. Спускаемый аппарат доставит астронавтов с лунной орбиты на поверхность Луны. Потому требуется создать универсальную уборную комнату, которая можно будет использовать как на орбите в условиях невесомости, так и на поверхности спутника в условиях слабой гравитации.

Отметим, агентство NASA уже более полувека отправляет астронавтов в космос и накопило немалый опыт в создании соответствующих туалетов. Но в этот раз в агентстве решили мыслить нестандартно, воспользоваться открывшимися новыми технологическими возможностями, а заодно – привлечь коллективный разум к решению данной проблемы. Так и возникла идея запуска конкурса Lunar Loo Challenge. Принять участие в конкурсе могут все желающие. Авторы лучших идей получат призы в размере до $35 тыс.

Отметим, во время лунных миссий Apollo у астронавтов вовсе не было туалетов. Для естественных нужд им приходилось использовать различные неудобные приспособления. Например, для мочеиспускания и сбора мочи использовалась резиновая трубка, которая по способу применения была похожа на презерватив. С её помощью жидкость выводилась за пределы корпуса космического корабля или же хранилась в контейнере. Дефекация и вовсе предусматривала использование полиэтиленового пакета с липучками. И часто для такой процедуры астронавты должны были помогать друг другу. Ни о какой вентиляции речи не было.

Сейчас используются более совершенные системы. На МКС доступны два отдельных туалета для различных нужд. Они лучше справляются с поставленными задачами, чем решения времён миссий Apollo, но и этот опыт в NASA хотят усовершенствовать.

Источник: The Verge