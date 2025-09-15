Новости IT-бизнес 15.09.2025 comment views icon

Крупнейшая утечка в истории "Золотого щита": хакеры слили 500 ГБ данных с китайского фаервола

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Найбільший витік в історії "Золотого щита": хакери злили 500 ГБ даних з китайського фаєрволу

В сеть попала крупнейшая утечка данных о китайской системе цензуры — более 500 ГБ исходного кода, технической документации и внутренних материалов. Это подробная информация о работе фаервола, которую ранее никогда не публиковали.

Пока Китай догоняет Запад в разработке оборудования для процессоров и процессоров и строит солнечную электростанцию площадью как Чикаго, в сети обсуждают слив. Как известно, фаервол блокирует доступ к нежелательным сайтам и контролирует интернет. Пекин благодаря этому инструменту фильтрует контент и цензурует сеть. И вот 11 сентября мы получили доступ до внутренних файлов системы — от исходного кода, репозиториев и сборок до операционных инструкций для поддержки системы блокировки трафика в Китае.

В слитых материалах нашли полные системы сборки для платформ, анализирующих интернет-трафик на более глубоком уровне. Там есть код, который позволяет выявлять и блокировать VPN, распознавать SSL-отпечатки и фиксировать каждый сеанс пользователя. Это не просто отдельные фрагменты — это целостная техническая база, которая показывает, как именно построена система цензуры. Она охватывает все этапы: от обнаружения до контроля и сохранения данных.

Первыми утечку исследовали специалисты из Great Firewall Report. Они описывают внутреннюю архитектуру коммерческой системы для массового контроля интернета, известную как Tiangou. Фактически слитая база данных — это готовый «фаервол в коробке», который Китай развертывал у провайдеров и на пограничных шлюзах. Сначала инструмент работал на серверах HP и Dell, а после санкций — на китайском оборудовании.

Утечка документов раскрывает, что систему Tiangou развернули в 26 дата-центрах Мьянмы. Панели управления в реальном времени отслеживали 81 млн одновременных TCP-соединений. Управляла системой государственная телеком-компания, а сама она была интегрирована прямо в точки обмена трафиком, что позволяло массово блокировать сайты и отсеивать нежелательный контент.

Инфраструктура Geedge работает не только в Китае или Мьянме. Отчеты WIRED и Amnesty International подтверждают, что наработки передали в Пакистан, Эфиопию и даже Казахстан. Например, в Пакистане оборудование Geedge вошло в систему WMS 2.0, которая позволяет отслеживать мобильные сети в реальном времени.

Эта утечка — редкий шанс увидеть цензуру изнутри. В документах есть журналы сборки, заметки разработчиков и операционные инструкции. Для исследователей это золотая жила: у них может оказаться достаточно информации, чтобы найти слабые места в протоколах и ошибки реализации, которые помогут обойти блокировку. А также правительства заинтересованные в контроле получили бесплатные подсказки. Но есть и другая сторона. Архив уже начали дублировать по сети. Поэтому всем, кто захочет его скачать, советуют быть максимально осторожными, потому что в слитых репозиториях могут быть опасные файлы.

Что особенно интересно — утечка не похожа на хакерскую атаку. Исследователи связали происхождение архива с компанией Geedge Networks — создателем китайского фаервола Фан Биньсингом и лабораторией MESA. Похоже, произошла именно внутренняя утечка, но вопрос: «слив» изнутри случайный или преднамеренный?

Спецпроекты
Як 3D-моделювання перестає бути професією “лише для технарів”: кейс від Visual 360
Як тестують складні інтеграції в FAVBET Tech: розбираємо на прикладі платіжних інтеграцій

Источник: WIREDAmnesty International

Популярные новости

arrow left
arrow right
NVIDIA и AMD будут отдавать США 15% доходов от продажи чипов ИИ в Китай, — Трамп подтвердил
В Китае детей заставляют играть по 15 часов в день, чтобы избавиться от игровой зависимости
Чистый воздух ускоряет глобальное потепление — по крайней мере, в Китае
Китай строит крупнейшую в мире солнечную электростанцию площадью как Чикаго
Huawei Mate XTs: вышел второй трехсегментный смартфон компании по цене от $2500
Вышла DeepSeek-V3.1: модель ИИ получила 671 млрд параметров, гибридное мышление и улучшение эффективности
Intel запустила патриотический брендинг на фоне обвинений в связях с Китаем
Новый тренд из Китая — "фейковые офисы". Молодежь арендует помещения, чтобы имитировать занятость и нигде не работать
Китай создал рекордную морскую ветровую турбину: ветряк диаметром 262 м генерирует 17 МВт энергии
Китайский производитель будет платить клиентам за ожидание новых авто — за 2 недели можно "заработать" $100
Инженер из Китая отсудил у компании $3 тыс. за принуждение к онлайн-обучению после работы
Xiaomi YU7 выжимает Tesla Model Y из Китая: поставки за два месяца, очередь на год, но страхователи уже отчитываются
Привет, 996: ИИ-стартапы переходят на противоречивую практику Китая с 72-часовой рабочей неделей
Сенатор США расследует связи главы Intel с Китаем: Лип-Бу Тан инвестировал $200 млн в 600 китайских компаний
Китай догоняет Запад: в разработке оборудования для 8-нм процессоров
Китай — лидер возобновляемой энергетики, три четверти проектов строят именно там
Этот робот работает автономно и непрерывно — пока есть батарейки на складе
Дональд Трамп призвал главу Intel Лип-Бу Тана немедленно уйти в отставку
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить