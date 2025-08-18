Северокорейские хакеры Lazarus уничтожили британскую криптоплатформу Lykke

Британская криптовалютная компания Lykke потеряла £17 млн ($23 млн) и вынуждена была закрыться из-за хакеров из Северной Кореи. В совершении взлома подозревают известную кибергруппировку Lazarus. Атака была направлена на Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты платформы Lykke.

Эта компания основана в 2015 году, работала из Швейцарии, но зарегистрирована в Великобритании. Lykke пришлось заморозить торговлю после хакерской атаки и объявить о закрытии в декабре прошлого года.

В марте 2025 года британский судья приказал ликвидировать компанию после судебных исков от более 70 пострадавших пользователей. Они требовали вернуть несколько миллионов потерянных средств.

Министерство финансов Великобритании сообщило, что Управление по реализации финансовых санкций (OFSI) приписало атаку киберакторам Корейской Народно-Демократической Республики. Whitestream, израильская компания по исследованию криптовалют, также связала взлом с Lazarus. Украденные средства были отмыты через две другие криптовалютные фирмы.

Напомним, что хакеры из КНДР не только воруют криптовалюту напрямую и грубо. Они также пытаются устроиться на работу в компании с использованием ИИ-подделок, или же байтят разработчиков через фейковые вакансии.

Источник: The Telegraph