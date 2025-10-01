Новости Крипто 01.10.2025 comment views icon

Binance под атакой: хакеры взломали аккаунт BNB Chain в X и использовали для фишинга

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новин.

Binance під атакою: хакери зламали акаунт BNB Chain в X та використали для фішингу

Официальный аккаунт BNB Chain в X с почти 4 млн подписчиков взломали: в течение нескольких часов там появилось около 10 фишинговых постов с поддельными линками для подключения кошельков через WalletConnect. В результате атаки пользователи Binance потеряли примерно $8-13 тыс. Наиболее странным выглядел пост с надписью «$4 за мем» и фото Чанпэна Чжао (CZ), которое вело на кошелек мошенников.

Об этом сообщил в блоге сам Чанпэн Чжао, бывший генеральный директор Binance. Сейчас команды BNB Chain и Binance подтвердили взятие контроля над аккаунтом, удаление вредоносных постов и обещание полного возмещения пострадавшим.

«Команда безопасности ведет расследование: возможно, взлом связан с процедурой KYC. Хакер прошел через все эти неприятности, а также уголовную ответственность. Он мог бы заработать больше, создавая что-то», — пишет CZ.

Схему связывают с известной сетью Inferno Drainer, которая специализируется на массовых фишинговых кампаниях. Использовались поддельные домены с «зеркальными» буквами (например, i → l), чтобы обманом заставить людей предоставить доступ к кошелькам. Фирмы по безопасности, среди которых SlowMist, обнародовали технические детали и предложили быстрые меры реагирования.

Binance всегда был лакомым куском для хакеров. Взлом BNB Chain — лишь часть волны атак на крупные аккаунты в X. В течение 2024-2025 годов пострадали десятки брендов: аккаунт MicroStrategy взломали для рекламы фейкового аирдропа; аккаунт пресс-службы OpenAI — для продвижения токена-призрака. В январе 2025-го злоумышленники получили доступ к аккаунту Nasdaq и раскрутили мемкоин STONKS, рыночная капитализация которого мгновенно подскочила до $85 млн, но затем упала до $600 тыс. В августе этого года в результате действий хакеров британская криптоплатформа Lykke вообще была вынуждена закрыться. Но в большинстве случаев мошенникам не удалось снять значительные средства, однако атаки нанесли ущерб доверию к соцсетям как каналу коммуникации.

Атака в очередной раз подчеркивает риск «социального» вектора: даже верифицированные официальные аккаунты — эффективный канал для массового фишинга. Владельцы криптокошельков получают простой, но критический чеклист: никогда не подключать кошелек через сомнительные домены, проверять URL вручную, пользоваться аппаратными кошельками для крупных сумм и сразу обращаться в службу поддержки проекта при подозрении. Командам проектов советуют усилить MFA для соцсетей, регулярно ревизовать доступы сторонних приложений и иметь готовый план быстрой изоляции аккаунта.

Источник: Binance

Популярные новости

arrow left
arrow right
Самый большой за 12 лет захват Monero: пул Qubic выпустил скрытую самую длинную цепочку
Северокорейские хакеры с начала 2025 года украли криптовалют на $1,6 млрд
Ethereum установил рекорд: 121 млн ETH в обороте
Крупнейшие биржи провели листинг токенов проекта Трампа World Liberty Financial
Тысячи покупателей токенов YZY Канье Уэста остались с миллионными убытками
Северокорейские хакеры ежедневно пытаются устроиться на работу в Binance
ETH нацелился на $5 тыс.: тем временем ликвидировано позиций трейдеров на $152 млн
Хакеры взломали швейцарскую криптоплатформу SwissBorg через API и похитили $41 млн
На государственных адресах ОАЭ нашли $700 млн в биткоинах
ETH обновил исторический рекорд и... полетел вниз
Криптозаймы разрушают рынок Южной Кореи, власти приостановили кредитные сервисы
Утилиту fast-glob, которую использует Пентагон и еще более 5000 проектов, разрабатывает единственный россиянин из Yandex
Популярный криптокошелек MetaMask запускает собственный стейблкоин mUSD
Цена BNB превысит $2 тыс., — отчет Hash Global
Северокорейские хакеры Lazarus уничтожили британскую криптоплатформу Lykke
Сооснователь Terraform Labs До Квон признал себя виновным в обвале стейблкоина TerraUSD
Trump Media и Crypto.com создадут казначейскую компанию CRO стоимостью $6,4 млрд
Редкое имя в Telegram предложили выкупить за $25 млн
Рада наконец возьмется за легализацию криптовалют на следующей неделе
Альтсезон уже скоро: прогноз Coinbase Institutional
Через NPM и GitHub распространяют зараженные вирусом смарт-контракты Ethereum
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить