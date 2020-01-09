НБУ официально запретил ФОП-ам тратить деньги с предпринимательского счета на личные потребности

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Еще в августе прошлого года появилась информация, что НБУ хочет запретить украинским физлицам-предпринимателям (ФОП) использовать деньги с предпринимательского счета на личные нужды. Тогда представители регулятора предоставили дополнительные разъяснения, однако в опубликованном в начале 2020 года постановлении Нацбанка спорная формулировка сохранилась.

В частности, постановление №162 от 27 декабря 2019 года «Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков-резидентов и нерезидентов» предлагает дополнить Пункт 14 Раздела I новым абзацем:

«По текущим счетам в национальной валюте физических лиц-предпринимателей/физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, осуществляются все виды расчетно-кассовых операций в соответствии с условиями договора и законодательства Украины, кроме операций, связанных с личными потребностями. Эти лица после уплаты налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законом, имеют право перечислить средства с таких счетов на личные текущие счета, открытые для собственных нужд.»

Новые нормы вступили в действие с 3 января 2020 года, на следующий день после официальной публикации постановления.

Подобные формулировки вызывают немало вопросов даже у неподготовленных пользователей, не говоря уже о юристах. К примеру, можно ли переводить заработанные средства на личные счета до уплаты налогов, сборов и других платежей. Вопрос не праздный, так как для ФОП популярной 3 группы предусмотрена поквартальная оплата налогов. Можно ли оплачивать налоги с личных текущих счетов или для этого необходимо использовать исключительно счета для ФОП и т.д.

Напомним, что в прошлом году НБУ ответил, что не планируют ограничивать ФОПы в использовании личных средств, предоставив следующий комментарий:

«Действующие правила и так предусматривают, что физлицо-предприниматель должно открывать в банке отдельные счета для предпринимательской деятельности и для личных нужд. То есть, и сегодня ФОП может тратить деньги с предпринимательского счета только на предпринимательскую деятельность. Норма проекта носит «технический уточняющий характер» и по сути не содержит изменений для ФОП. Эта норма не запрещает ФОПу после уплаты всех налогов и сборов перечислить деньги с предпринимательского счета на личный».

Источник: ЭП, НБУ