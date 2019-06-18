НБУ оказался под DDoS-атакой и временно публикует курс гривны в Facebook

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Как заявляет Национальный банк Украины на своей странице в соцсети Facebook, сегодня НБУ находился под внешней DDoS-атакой. В связи с этим официальный сайт регулятора временно работает в ограниченном режиме.

При этом отмечается, что критически важная электронная инфраструктура Национального банка Украины работает в обычном режиме. В том числе — система электронных платежей, которой пользуются банки для совершения платежей; электронная почта и внутренняя компьютерная сеть НБУ.

В связи с ограниченным функционированием сайта, Нацбанк публикует официальный курс гривны на официальной странице НБУ в социальной сети Facebook. Официальный курс гривны на 19 июня 2019 рассчитан на уровне 26,388427 за один доллар США.

В настоящее время продолжается работа по восстановлению надлежащей работы сайта Национального банка Украины. После его восстановления данные по расчету официального курса будут также размещены на главной странице сайта вместе с информацией об официальном курсе гривны к другим валютам.

Источник: Facebook