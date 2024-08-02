Avowed перенесли на 2025 год: Obsidian не хочет конкурировать со S.T.A.L.K.E.R. 2

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Тем не менее игра, как говорят, находится в «хорошем состоянии».

Компания Obsidian Entertainment отложила выпуск своего нового фэнтезийного экшн-ролевого проекта Avowed. Журналист Том Уоррен в своем информационном бюллетене The Verge’s Notepad раскрыл, что игра, ранее запланированная на 2024 год, теперь выйдет в начале 2025 года.

Obsidian и Microsoft до сих пор официально не объявляли точную дату выхода Avowed, ограничиваясь лишь общим «2024 годом». Однако в июне в блоге разработчиков нечаянно появилась, а затем быстро исчезла дата 12 ноября.

Несмотря на перенос, источники Уоррена утверждают, что разработка Avowed идет хорошо. Решение об отсрочке связано с желанием предоставить игре «пространство для дыхания» в период, когда Xbox Game Pass будет перегружен новинками.

Ноябрьский релиз «Avowed» столкнулся бы с конкуренцией со стороны долгожданного проекта GSC Game World «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля», который недавно перенесли на 20 ноября. Кроме того, примерно в это же время ожидается выход Assassin’s Creed Shadows и ролевой игры от BioWare — Dragon Age: The Veilguard.

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В июне представители Obsidian рассказали Eurogamer, что Avowed находится на завершающей стадии разработки и вступает в фазу полировки.

Есть и хорошая новость — Indiana Jones and the Great Circle от Bethesda все еще запланирована на декабрь 2024 года.

Источник: Eurogamer

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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