Коллекционное издание Monster Hunter Wilds за $1200 продают вместе с велосипедом

Японская компания Capcom объявила о выпуске Ultra Collector’s Edition для игры Monster Hunter Wilds. Эта эксклюзивная версия, доступная только в Японии, включает складной велосипед в стиле Monster Hunter.
Ultra Collector’s Edition будет стоить 181 590 иен (примерно $1200). Помимо тематического велосипеда, набор включает мягкую игрушку малыша Сейкрета, сумку, стилизованную под Weapon Bag из игры, стилбук и копию игры для PlayStation 5.
Покупатели этого издания также получат дополнительные бонусы, которые входят в состав Deluxe-версии: слой брони охотника, амулет Hope Charm и другие предметы. Пока неизвестно, появится ли этот набор за пределами Японии.
「イーカプコン」にて、オフィシャルショップ限定版『モンスターハンターワイルズ ウルトラコレクターズエディション』の予約受付を開始！
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— イーカプコン (@e_capcom) September 24, 2024
Monster Hunter Wilds выйдет 28 февраля 2025 года. Дату релиза подтвердили во время последней презентации PlayStation State of Play. Также Monster Hunter Wilds уже успела победить в некоторых номинациях на Gamescom Awards 2024.
Monster Hunter — это популярная серия видеоигр от японской компании Capcom, которая дебютировала в 2004 году. В этих играх игроки берут на себя роль охотников, которые исследуют разнообразные фантастические миры, наполненные огромными монстрами. Главная цель — выслеживать, сражаться и побеждать этих существ, используя широкий арсенал и снаряжение. После каждой успешной охоты игроки получают ресурсы, которые можно использовать для создания более мощного оборудования, что позволяет охотиться на еще более сильных монстров.
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Источник: VGS
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