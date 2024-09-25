Ubisoft перенесла выход Assassin’s Creed Shadows на 2025 год

Новая часть популярной серии Assassin’s Creed выйдет 14 февраля 2025 года.

Разработчики сообщили об этом решении в своих социальных сетях. Ubisoft объяснила задержку необходимостью дополнительного времени для совершенствования игры. Компания «стремится обеспечить наивысшее качество продукта перед его выпуском». Те, кто предзаказал игру, получат первое дополнение бесплатно.

Assassin’s Creed Shadows will now release February 14, 2025. pic.twitter.com/J2ah7kkytW — Assassin’s Creed (@assassinscreed) September 25, 2024

На днях Ubisoft также отменила свое участие в выставке Tokyo Game Show 2024. Японское подразделение компании объяснило это решение «различными обстоятельствами» и извинилось перед фанатами за короткое сообщение.

«Мы отменили нашу онлайн-презентацию на Tokyo Game Show 2024, которая должна была начаться 26 сентября в 15:00. Мы искренне извиняемся перед всеми, кто ждал ее», — отметили представители Ubisoft Japan в социальной сети X.

Ubisoft выпустит Assassin’s Creed Shadows одновременно на всех платформах, включая Steam, и откажется от сезонного абонемента.

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Источник: pcgamer