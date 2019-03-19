Не очень-то и дешево: смартфон Redmi 7 в Европе обойдется в 160 евро

Хорошо зарекомендовавший себя информатор Роланд Квандт поделился сведениями, касающимися условий выпуска представленного вчера в Китае бюджетного смартфона Redmi 7 в Европе.

Инсайдер утверждает, что компания Xiaomi справит европейский дебют Redmi 7 не сегодня так завтра, то есть, очень скоро. Собственно, один из украинских интернет-магазинов также вчера намекал на скорый выход новинки в Украине. И это, безусловно, хорошая новость, но есть и плохая — рекомендованная цена на бюджетный Redmi 7 в Европе окажется заметно выше той, что установлена для домашнего рынка Китая.

Напомним, в Китае смартфон Redmi 7 предлагается в трех вариантах памяти (2/16, 3/32 и 4/64 ГБ), а стартовая цена за базовую версию едва превышает $100. И именно низкая цена, подкрепляемая неплохими для своего класса характеристиками (SoC Snapdragon 632, большой экран с каплевидным вырезом, сдвоенная камера и аккумулятор на 4000 мА·ч), делает новинку столь привлекательной в глазах потенциальных покупателей. В Европе же будет предлагаться средняя версия Redmi 7 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти, а стоить она будет 150-160 евро, то есть 170-180 долларов. Для сравнения, в Китае эта же модификация оценивается в $119. То есть, по сути, в Европе смартфон Redmi 7 попадает в ценовую категорию не $100, а $200, где хватает достойных конкурентов, тот же Samsung Galaxy M20, например.

Подробно о характеристиках и особенностях смартфона Redmi 7 можно узнать из нашей вчерашней новости с анонсом новинки.

Источник: Роланд Квандт Twitter