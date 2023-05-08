Не только Gmail: Google теперь показывает рекламу прямо в строке поиска магазина Play Store

Компания Google продолжает свои эксперименты с размещением рекламных сообщений в различных местах, где их могут видеть как можно больше пользователей. Недавно дополнительные рекламные публикации появились в папках почтового сервиса Gmail. А теперь к просмотру новой рекламы следует готовиться пользователям Android-устройств, часто посещающим магазин приложений Google Play Store.

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Отмечается, что магазин Play Store начал показывать ограниченные по времени события и спонсируемые предложения прямо в строке поиска наряду с прошлыми поисковыми запросами. Если раньше панель поиска показывала только 4 последних запроса, то теперь она также дополнительно включает максимум 3 «ограниченных по времени события вместе со спонсируемыми предложениями».

Google будет использовать ограниченные по времени события для продвижения потоковых приложений со спортивным событием в конкретный день или в качестве внутриигрового события. Такие объявления часто отображаются в виде карточек в основной ленте Play Store, но теперь они также будут отображаться в истории поиска вместе со значком приложения, названием, рейтингом и количеством загрузок.

Кроме того, Google показывает в строке поиска рекламу, которая позволяет продвигать определенные приложения. Когда пользователь начнёт вводить текст, рекламные предложения и ограниченные по времени события исчезнут из строки поиска Play Store. К сожалению, с новым подходом история поиска перемещается вниз, четко показывая приоритеты компании.

Спонсируемая реклама появляется с обновлением Google Play System April 2023. Сейчас оно постепенно разворачивается на устройствах пользователей.

Источник: sammobile