Ще більше реклами у Gmail — відтепер спонсоровані повідомлення «‎розкидані» по всій теці з вхідними листами

Google представила низку оновлень в пошті Gmail – зокрема запуск «галочок‎» верифікації чи генеративного ШІ в тестовому режимі, а от про збільшену кількість реклами в нових і досить неочікуваних місцях повідомити, схоже, забула.

Користувачі у соцмережах діляться скриншотами, де рекламні оголошення розташовані у фільтрі «Оновлення» теки «Вхідні», призначеному для збору електронних листів щодо замовлень, обраних акцій, платіжних виписок тощо.

І власне проблема в тому, що розрізнити звичайні й рекламні листи тепер важкувато, навіть попри те, що біля спонсорованих листів розміщено маленьку позначку «Оголошення».

As a person who works very hard to keep my email in check, I am absolutely INCENSED that Gmail is just putting random ads in my inbox now??? pic.twitter.com/5LompTLLPL

Хоча Gmail уже давно розміщує рекламу вгорі фільтрів «Акції» та «Соцмережі», вона ніколи не з’являлась просто між повідомленнями. Незрозуміло, це тест або поступове розгортання – в моїй пошті поки без змін.

Деякі клієнти Gmail повідомили, що з мобільних пристроїв у теці з «Вхідними» останніми днями відображається ще й повнорозмірна реклама.

since selling your data was not enough, now they have full-sized ads in the gmail app. 🤭

(recently bought shoes from a website on vpn through a secondary account; the only way google can know about that is by reading my email about order updates. and no, i did not share my… pic.twitter.com/hTLfDI2ILu

