Ще більше реклами у Gmail — відтепер спонсоровані повідомлення «‎розкидані» по всій теці з вхідними листами

Google представила низку оновлень в пошті Gmail – зокрема запуск «галочок‎» верифікації чи генеративного ШІ в тестовому режимі, а от про збільшену кількість реклами в нових і досить неочікуваних місцях повідомити, схоже, забула.

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Користувачі у соцмережах діляться скриншотами, де рекламні оголошення розташовані у фільтрі «Оновлення» теки «Вхідні», призначеному для збору електронних листів щодо замовлень, обраних акцій, платіжних виписок тощо.

Google’s going ham with Gmail ads now pic.twitter.com/7ls0wTHoNR — Mark Irvine, illegal Eurovision voter 🇪🇺 (@MarkIrvine89) May 2, 2023

І власне проблема в тому, що розрізнити звичайні й рекламні листи тепер важкувато, навіть попри те, що біля спонсорованих листів розміщено маленьку позначку «Оголошення».

As a person who works very hard to keep my email in check, I am absolutely INCENSED that Gmail is just putting random ads in my inbox now??? pic.twitter.com/5LompTLLPL — rosemary h (@rohallma) May 3, 2023

Хоча Gmail уже давно розміщує рекламу вгорі фільтрів «Акції» та «Соцмережі», вона ніколи не з’являлась просто між повідомленнями. Незрозуміло, це тест або поступове розгортання – в моїй пошті поки без змін.

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Деякі клієнти Gmail повідомили, що з мобільних пристроїв у теці з «Вхідними» останніми днями відображається ще й повнорозмірна реклама.

since selling your data was not enough, now they have full-sized ads in the gmail app. 🤭 (recently bought shoes from a website on vpn through a secondary account; the only way google can know about that is by reading my email about order updates. and no, i did not share my… pic.twitter.com/hTLfDI2ILu — Sahil Bawa (@MrSahilBawa) April 29, 2023

На сайті Google сказано, що Gmail відтепер пропонує «рекламу, що розгортається, у верхній частині вкладок користувачів‎». У коментарі одному з користувачів офіційний обліковий запис Gmail в Twitter сказав, що «розміщення реклами всередині теки «Вхідні‎» – це не дуже добре» і скерував його на сторінку підтримки, де пояснюється, як працює реклама в пошті.

У пізнішому офіційному коментарі Google сказано, що компанія «експериментує з форматами реклами»:

«Ми постійно експериментуємо з форматами та працюємо над тим, щоб допомогти людям відкривати нові компанії та спілкуватися з ними. На вкладці «Реклама» відображаються рекламні електронні листи від компаній, на які люди підписалися, а також пропозиції від компаній, які можуть сподобатися людям. Минулого року ми розгорнули рекламу «Instream» на вкладці «Реклама» на мобільних пристроях, а минулого місяця також розширили її на комп’ютери».

Джерело: The Verge, 9to5google