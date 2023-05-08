Новини Софт 08.05.2023 о 10:00

Ще більше реклами у Gmail — відтепер спонсоровані повідомлення «‎розкидані» по всій теці з вхідними листами

Катерина Даньшина

Авторка новин

Google представила низку оновлень в пошті Gmail – зокрема запуск «галочок‎» верифікації чи генеративного ШІ в тестовому режимі, а от про збільшену кількість реклами в нових і досить неочікуваних місцях повідомити, схоже, забула.

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Користувачі у соцмережах діляться скриншотами, де рекламні оголошення розташовані у фільтрі «Оновлення» теки «Вхідні», призначеному для збору електронних листів щодо замовлень, обраних акцій, платіжних виписок тощо.

І власне проблема в тому, що розрізнити звичайні й рекламні листи тепер важкувато, навіть попри те, що біля спонсорованих листів розміщено маленьку позначку «Оголошення».

Хоча Gmail уже давно розміщує рекламу вгорі фільтрів «Акції» та «Соцмережі», вона ніколи не з’являлась просто між повідомленнями. Незрозуміло, це тест або поступове розгортання – в моїй пошті поки без змін.

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Деякі клієнти Gmail повідомили, що з мобільних пристроїв у теці з «Вхідними» останніми днями відображається ще й повнорозмірна реклама.

На сайті Google сказано, що Gmail відтепер пропонує «рекламу, що розгортається, у верхній частині вкладок користувачів‎». У коментарі одному з користувачів офіційний обліковий запис Gmail в Twitter сказав, що «розміщення реклами всередині теки «Вхідні‎» – це не дуже добре» і скерував його на сторінку підтримки, де пояснюється, як працює реклама в пошті.

У пізнішому офіційному коментарі Google сказано, що компанія «експериментує з форматами реклами»:

«Ми постійно експериментуємо з форматами та працюємо над тим, щоб допомогти людям відкривати нові компанії та спілкуватися з ними. На вкладці «Реклама» відображаються рекламні електронні листи від компаній, на які люди підписалися, а також пропозиції від компаній, які можуть сподобатися людям. Минулого року ми розгорнули рекламу «Instream» на вкладці «Реклама» на мобільних пристроях, а минулого місяця також розширили її на комп’ютери».

Джерело: The Verge, 9to5google


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