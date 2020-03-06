Немцы показали электрический седан BMW Concept i4 с мощностью 530 л.с., батареей 80 кВтч и запасом хода 600 км, серийная версия выйдет на рынок в 2021 году

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Немецкий автопроизводитель BMW официально представил электрический седан BMW Concept i4, который является предсерийной версией модели BMW i4, запланированной к производству в 2021 году. Главные показатели модели — мощность 530 л.с., разгон до сотни за 4 секунды, максималка 200 км/ч и запас хода 600 км по циклу WLTP.

Дизайнеры BMW i4 использовали типичные для класса Gran Coupe детали, включая характерные пропорции, длинную колесную базу, покатую линию крыши и короткие свесы. Основной цвет Frozen Light Copper подчеркивают детали голубого цвета, характерные для семейства электромобилей BMW i. В концепте используется обновленный «плоский» логотип BMW.

Интерьер BMW i4 отличается премиальной изысканностью, характерной для немецкого бренда. Центральную часть приборной панели занимает изогнутый экран BMW Curved Display, такое же решение будет использваться в серийной версии BMW iNEXT. Водитель может выбрать три режима движения (“Core”, “Sport”, “Efficient”) каждый из которых соответствующим образом меняет интерфейс цифровой приборки, характер передвижения и даже искусственный звук, написанный Хансом Циммером.

Электромобиль BMW i4 построен на платформе BMW eDrive пятого поколения, разработанной с нуля. Электродвигатель мощностью 390 кВт / 530 л.с. позволяет разогнаться до 100 км/ч всего за 4 секунды, а максимальная скорость превысит отметку 200 км/ч. Батарея емкостью 80 кВтч обеспечит запас хода до 600 км по циклу WLTP, она поддерживает скоростную зарядку на мощности 150 кВт.





Серийное производство электрического седана BMW i4 стартует в 2021 году на основной фабрике бренда в Мюнхене, компания вложит 200 млн евро в соответствующую модернизацию сборочных линий.

Источник: BMW