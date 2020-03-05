Компания BMW представила свой новый логотип

Немецкий производитель автомобилей BMW опубликовал материал об истории бренда, в котором анонсировал свой новый логотип.

В сравнении с предшественником новый знак стал двухмерным и более четким. Кроме того, эмблема лишилась черной заливки внешнего круга. Остальные основные элементы и цвета, включая синие и белые секторы — символы флага Баварии, компания сохранила.

Старший вице-президент BMW Йенс Тимер отметил, что его автопредприятие становится «брендом отношений», а «прозрачный» логотип должен символизировать открытость, ясность, а также грядущую диджитализацию компании, которая позволит ей находить точки контакта с людьми и офлайн, и онлайн, сохраняя при этом свою актуальность и значимость в сфере мобильности.

Напоследок отметим, что первым автомобилем, который получил новую эмблему, стал электрический седан i4, который выйдет в 2021 году и составит конкуренцию Tesla Model 3.