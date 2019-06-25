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Известный кинокомпозитор Ханс Циммер создаст фирменное звучание для будущих электромобилей BMW

Известный кинокомпозитор Ханс Циммер создаст фирменное звучание для будущих электромобилей BMW

Известный кинокомпозитор Ханс Циммер создаст фирменное звучание для будущих электромобилей BMW


Немецкий кинокомпозитор Ханс Циммер, известный по работе над композициями для фильмов «Начало», «Интерстеллар», «Тёмный рыцарь», «Гладиатор», «Король Лев» и т.д., создаст фирменное звучание для будущих электромобилей BMW.

Известный композитор вместе с саундизайнером BMW Ренцо Витале займется разработкой звука для концепта BMW Vision M NEXT, а также других моделей электрической линейки NEXT.

Интересно, что в пресс-релизе представители BMW уделяют особое внимание тому, как звучание электромобиля влияет на водителя, а не на пешеходов. По мнению бренда, динамичные, но очень тихие электромобили вызывают «эмоциональный разрыв» в восприятии водителем своего средства передвижения.

«Я всегда был фанатом BMW. Когда я был ребенком, я узнавал, что мама возвращается домой по звуку ее BMW. Я очень рад, что у меня появилась возможность создать звук для будущих электромобилей BMW, который подарит необходимые эмоции для будущего опыта вождения таких автомобилей» — отметил Ханс Циммер.

Напомним, что с 1 июля 2019 года в Евросоюзе вступит в силу новый закон об электромобилях, обязывающий данные транспортные средства издавать различимый пешеходами звук при движении со скоростью ниже 20 км/ч.

Источник: Electrek, BMW

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