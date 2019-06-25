Известный кинокомпозитор Ханс Циммер создаст фирменное звучание для будущих электромобилей BMW

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Немецкий кинокомпозитор Ханс Циммер, известный по работе над композициями для фильмов «Начало», «Интерстеллар», «Тёмный рыцарь», «Гладиатор», «Король Лев» и т.д., создаст фирменное звучание для будущих электромобилей BMW.

Известный композитор вместе с саундизайнером BMW Ренцо Витале займется разработкой звука для концепта BMW Vision M NEXT, а также других моделей электрической линейки NEXT.

Интересно, что в пресс-релизе представители BMW уделяют особое внимание тому, как звучание электромобиля влияет на водителя, а не на пешеходов. По мнению бренда, динамичные, но очень тихие электромобили вызывают «эмоциональный разрыв» в восприятии водителем своего средства передвижения.

«Я всегда был фанатом BMW. Когда я был ребенком, я узнавал, что мама возвращается домой по звуку ее BMW. Я очень рад, что у меня появилась возможность создать звук для будущих электромобилей BMW, который подарит необходимые эмоции для будущего опыта вождения таких автомобилей» — отметил Ханс Циммер.

Напомним, что с 1 июля 2019 года в Евросоюзе вступит в силу новый закон об электромобилях, обязывающий данные транспортные средства издавать различимый пешеходами звук при движении со скоростью ниже 20 км/ч.

Источник: Electrek, BMW