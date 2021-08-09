Volkswagen пообещал представить электрический кросс-купе VW ID.5 GTX на Мюнхенском автошоу (фото, видео)





Немецкий автоконцерн Volkswagen AG продолжает развивать линейку электромобилей, пообещав представить в рамках Мюнхенского автошоу очередную модель — VW ID.5 GTX. Анонс состоится 7 сентября 2021 года, к концу года кросс-купе дойдет до стадии серийной сборки, а уже в начале 2022 года начнутся поставки первым покупателям.

Если говорить о самой модели VW ID.5 GTX, то по сути перед нами кроссовер VW ID.4 GTX с более спортивным купе-силуэтом. В основе новинки лежит все та же модульная архитектура Modular Electric Drive (MEB), при этом используется вариант с двумя электродвигателями.

В итоге новинка может похвастать полным приводом и суммарной мощностью 220 кВт (299 л.с.), которые обеспечивает разгон до 100 км/ч за 6,2 секунды, а до 60 км/ч — всего за 3,2 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км/ч.

В модели VW ID.5 GTX используется батарея на 77 кВтч, которая обеспечивает ей запас хода до 480 км по измерительному циклу WLTP, хотя одномоторная версия могла бы проехать на такой батарее до 520 км от полного заряда.

Модель VW ID.5 GTX станет вторым «горячим» электромобилем бренда серии GTX после VW ID.4 GTX, однако останавливаться на этом Volkswagen явно не собирается. Мы уже рассказывали о концепте Volkswagen ID X с мощностью 329 л.с. и разгоном до 100 км/ч за 5,3 сек, а в перспективе все электромобили бренда могут получить собственную GTX-версию, которая будет продолжать традиции мощных моделей GTI, GTD и GTE.

Источник: Electrek, Volkswagen