Официально: Volkswagen начнет серийное производство электромобиля VW ID.5 уже во второй половине текущего года, это будет купе-версия кроссовера VW ID.4





Немецкий автопроизводитель Volkswagen в общении с локальными СМИ официально подтвердил, что следующим электромобилем семейства ID, который встанет на конвейер, станет модель VW ID.5. Это будет не премиальный седан на основе концепта I.D. VIZZION, как ожидалось ранее, а купе-версия кроссовера VW ID.4.

По сути, модели VW ID.4 и VW ID.5 будут представлять такую же пару из классического кроссовера и спортивного кросс-купе, как и в случае с Audi e-tron и Audi e-tron Sportsback. У каждого из форматов есть достоинства и недостатки, а значит и различные потенциальные покупатели. В интервью СМИ представители концерна отметили, что на фабрике в Цвиккау (Германия) уже собрали первую тестовую партию новых электромобилей.

Интересно, что модель не попадет в США (по крайней мере на первом этапе серийного производства), в отличие от своего собрата VW ID.4. Судя по всему электрические кросс-купе более популярны в Старом свете, чем в Новом.

Финальный дизайн VW ID.5 компания пока показать не готова, однако с точки зрения технических характеристик она наверняка будет полностью повторять собрата VW ID.4. А это значит, что на первом этапе покупатели получат заднеприводную версию с электрическим двигателем на задней оси, который генерирует 150 кВт (204 л.с.) мощности и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 8,5 секунд и набирать 160 км/ч. Чуть позже выйдет более мощная полноприводная модель с дополнительным электродвигателем на передней оси мощностью 75 кВт (102 л.с.), которая обеспечит более впечатляющие динамические и внедорожные возможности благодаря суммарной мощности 302 л.с.

В обоих случаях предлагается одна батарея емкостью 77 (82) кВтч, которая обеспечивает электрокроссоверу VW ID.4 запас хода до 520 км по измерительному циклу WLTP и 250 миль (400 км) по измерительному циклу EPA. С помощью встроенного преобразователя на 11 кВт и домашней электросети электромобиль сможет получить 50 км запаса хода за час зарядки, полный заряд батареи от обычной зарядки Level 2 займет около 7,5 часов. На скоростных зарядках электрокроссовер сможет потреблять мощность до 125 кВт, заряжая батарею с 0 до 80% всего за 38 минут.

Источник: Electrek