Немцы привезут на CES 2020 концепт электромобиля BMW i3 Urban Suite с салоном повышенного комфорта для единственного пассажира

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Компания BMW подготовила к выставке CES 2020 интересный концепт электромобиля BMW i3 Urban Suite, который представляет собой двухместную модификацию известной модели для комфортного использования в городских условиях.

В качестве основы для проекта использовался стандартный электрический сити-кар BMW i3, которому полностью переделали салон (нетронутыми оставили только водительское сиденье и приборную панель). Кресло переднего пассажира убрали, чтобы установить подставку для ног единственного пассажира. Он размещается на заднем правом сидении, сиденье слева от него также убрали, установив на освободившееся место удобный столик.

Естественно, пассажирское сидение сделали более удобным за счет ковшеобразной формы, чтобы вызвать ощущение изысканной гостиной, а не заднего ряда тесного автомобиля. Создатели попытались создать идеальное место для релакса, развлечений или работы в условиях поездки (и судя по фото им это удалось).

Помимо удобного кресла, подставки и столика задний пассажир также получает в свое распоряжение выдвигающийся экран и персонализированную «звуковую зону». В отделке салона используются переработанные материалы, а также сертифицированная древесина и кожа.

Автопроизводитель уже трансформировал несколько стандартных электромобилей BMW i3 в версию Urban Suite в Мюнхене. Полученные экземпляры приедут на CES 2020, причем не только для демонстрации на стенде, но и для реальных поездок на улицах Лас-Вегаса. Для вызова такого электромобиля достаточно будет воспользоваться специальным приложением.

Напомним, что в прошлом году BMW увеличила емкость батарей в электромобилях BMW i3/i3s 2019 модельного года до 42 кВтч. Одно время ходили слухи, что немцы не будут больше обновлять BMW i3, а заменят его новым компактным электрокроссовером BMW iX1. Однако затем представители компании опровергли их, заявив, что сохранят модель BMW i3 на конвейере как минимум до 2024 года.

Источник: BMW