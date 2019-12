BMW уже продал 500 тыс. электрифицированных автомобилей и собирается достичь отметки 1 млн штук к концу 2021 года

Компания BMW объявила о достижении очередной вехи на пути к электрификации модельного ряда — немецкий автопроизводитель продал 500 тысяч электрифицированных автомобилей. Под данным термином компания имеет в виду подключаемые гибриды и полноценные электромобили (к примеру, BMW i3).

Сразу же после доставки клиенту юбилейного 500-тысячного автомобиля (им оказался гибридный BMW 330e) компания установила новую планку — один миллион электрифицированных автомобилей на протяжении двух лет (то есть к концу 2021 года). Для того, чтобы продать свои первые 100 тыс. электрических автомобилей BMW понадобилось около трех лет, столько же ушло, чтобы увеличить продажи со 100 тыс. до 500 тыс.

В BMW планируют продавать не менее 25% (от общих продаж автомобилей бренда) электрифицированных автомобилей в Европе к 2021 году, не менее трети — к 2025 году и не менее 50% — к 2030 году. Представители компании также отметили, что продлили жизненный цикл модели BMW i3 как минимум до 2024 года, а также отметили, что недавно представленный MINI Electric уже собрал более 90 тыс. предзаказов.

