Немецкая компания Trailer Dynamics разрабатывает электрические полуприцепы Newton eTrailer с LFP-аккумуляторами CATL емкостью 300 кВтч

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Китайский производитель аккумуляторов CATL (Contemporary Amperex Technology Co Ltd) разрабатывает аккумуляторную систему для грузовых электрических полуприцепов Newton eTrailer от немецкой компании Trailer Dynamics. Разработчики рассчитывают вывести свое решение на рынок Германии и других стран ЕС уже в 2023 году.

CATL поставит для таких полуприцепов свои LFP-батареи (lithium iron phosphate), собранные в CTP-модули с жидкостным охлаждением. Такие батареи отличаются длительным жизненным циклом, а также повышенной энергоемкостью порядка 155 Вт/кг.

Батарея на 300 кВтч будет весит порядка 2000 кг, что не так уж и много для грузового прицепа, зато способно обеспечить завидный запас хода.

При этом полуприцепы Newton eTrailer содержат не только батареи, но и электродвигатели, так что потенциально могут не только «помогать» тягачу в движении, снижая энергопотребление, но и накапливать энергию за счет рекуперации во время торможений и движения под уклон.

Чтобы обеспечить минимальный расход энергии, полуприцепы сделают максимально аэродинамичными — судя по изображениям, у них будут закрыты специальными панелями даже колеса.

Напомним, что мы уже рассказывали о прицепе с аккумуляторами для увеличения запаса хода электромобилей, однако тогда речь шла о компактном электромобиле Renault Zoe, а не грузовике.

Источник: InsideEV’s