Неожиданно: смартфоны Google Pixel 3 и Pixel 3 XL подешевели на $150 (на Pixel 2 цена тоже снизилась)

Неожиданно стало известно, что компания Google снизила цены на актуальные модели своих смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL, которые поступили в продажу только три месяца назад (вот наш обзор на младшую модель). Сразу оговорим, что в данный момент скидки действуют только в американском интернет-магазине Google Store и пока неясно, распространятся ли они на другие регионы. Также неизвестно, являются ли новые сниженные цены постоянными, либо же это просто временная скидка (мы больше склоняемся ко второму варианту). В числе первых изменение цен на смартфоны Google Pixel заметил ресурс Android Police.

Как бы там ни было, прямо сейчас смартфон Pixel 3 можно купить с достаточно щедрой скидкой. Говоря точнее, вне зависимости от модели (Pixel 3 или Pixel 3 XL) Google предлагает сэкономить на покупке целых $150, что является достаточно существенной скидкой. Младшая модель Pixel 3 сейчас предлагается за $650 либо $750 в зависимости от модификации, а за старшую Pixel 3 XL в американском Google Store простят соответственно $750 либо $850.

Одновременно подешевели и модели прошлого поколения. Смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL с 64 ГБ встроенной флэш-памяти оцениваются в $550 и $600. Отметим, что для Pixel 2 это самая низкая цена за весь жизненный цикл аппарата. Впрочем, на момент написания этих строк единственной доступной (если говорить про модели без привязки к контракту американского оператора) является вариант Just Black в корпусе черного цвета (в графе доступности цветовых вариантов Clearly White и Kinda Blue указано «нет в наличии»).

Что касается Pixel 2 XL, доступны оба варианта, причем в случае черной версии есть даже модификация на 128 ГБ. Похоже, скидки, начавшиеся в прошлом месяце, решили продлить до конца марта, либо до исчерпания складских запасов.

Источник: Android Police