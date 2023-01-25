Нет, Украина не продает электроэнергию «сотнями тысяч мегаватт в Европу» — Наглядная визуализация энергетического сальдо

Уже более 3-х месяцев российские захватчики используют методы террора и обстреливают дронами и ракетами объекты энергетической и критической инфраструктуры Украины. Чтобы сбалансировать энергосистему в таких условиях, энергетики вынуждены прибегать к отключениям энергоснабжения промышленным и бытовым потребителям.

Вместе с тем почти одновременно с появлением графиков отключений света начали появляться сообщения, что свет выключают не из-за критических повреждений, а в связи с продажей электроэнергии в Европу. Чтобы расставить все точки над і в этих обвинениях, аналитики DeepState, проверили информацию о передаче электроэнергии из Украины в Европу и наоборот.

«Мы построили в единую табличку все данные по физическому перетоку потоков электроэнергии через границы с Венгрией, Словакией, Молдовой и Румынией. Табличка включает в себя суммарный почасовой показатель экспорта и импорта электроэнергии через границу в период с 00:00 18.01.23 до 00:00 23.01.23. Источник – ENTSO-E Transparency Platform, платформа прозрачности и открытых данных ENTSO, европейской сети операторов системы передачи электроэнергии», — отмечают аналитики DeepState.

Собрав воедино эти данные, аналитики составили график. На нем красным цветом обозначен экспорт электроэнергии заграницу, а синим — импорт из-за границы в Украину. Желтой линией показана абсолютная разница между импортом и экспортом.

График наглядно демонстрирует, что никаких «безумных продаж электроэнергии сотнями тысяч мегаватт в Европу» не происходило. Более того, Украина импортирует больше энергии, чем экспортирует. За указанный промежуток времени Украина экспортировала 98 242 МВт, а импортировала 108 490 МВт. То есть Украина фактически закупила на 10 248 МВт больше электроэнергии.

Следует объяснить, что энергия постоянно перетекает через границу в обе стороны. Именно так работает один из механизмов компенсации дефицита и покрытия пикового потребления.