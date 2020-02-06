Netflix начал переходить на открытый видеокодек AV1

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Онлайн-кинотеатр Netflix вчера объявил, что начинает использовать видеокодек AV1 для трансляции потокового видео на мобильные устройства под управлением ОС Android. Пока поддержка AV1 ограничена пользователями Android с активированной функцией экономии трафика (Save Data) и небольшой частью контента, но в конечном итоге компания планирует развернуть AV1 на всех платформах.

Как отмечает Engadget, в 2016 году Netflix остался настолько довольным переходом на VP9 и метод кодирования на основе сцен, что в 2018 году обновил всю библиотеку. Так что вполне можно ожидать повторения истории с новым кодеком AV1.

Для начала стоит вспомнить, что AV1 — открытый стандарт сжатия видео, продвигаемый на замену популярному проприетарному кодеку H.264/H.265 консорциумом Open Media Alliance. В состав консорциума, кроме Netflix, входят такие крупные технологические компании, как Google, Microsoft, Intel, ARM, NVIDIA, IBM, Amazon и AMD. В 2018 году к составу Open Media Alliance присоединилась и компания Apple.

Как отмечалось выше, AV1 — открытый и бесплатный стандарт. Кроме того, он ощутимо превосходит H.264 и VP9 по уровню сжатия — до 30%.

По данным Netflix, AV1 обеспечивает 20-процентный прирост эффективности сжатия по сравнению с используемой сервисом конфигурацией VP9. Netflix добавляет, что их кодек AV1 «использует декодер dav1d с открытым исходным кодом, созданный сообществами VideoLAN, VLC и FFmpeg и продвигаемый Open Media Alliance». Также упоминается о соответствующих оптимизациях для обеспечения поддержки 10-разрядного контента.

Подробного списка фильмов и сериалов, чтобы можно было наглядно оценить преимущества AV1, сервис не предоставляет, но в любом случае это огромный шаг вперед по сравнению с VC1, Silverlight и видео формата 720х480 с максимальным битрейтом 3400 Кбит/с.

Одной из причин ограниченного использования AV1 для воспроизведения видео является отсутствие аппаратной поддержки. Это означает, что за экономию трафика придется заплатить временем автономной работы. С другой стороны, в этом году должны выйти первые смартфоны на новых SoC с поддержкой AV1.

Пользователи, желающие увидеть разницу между AV1 и VP9, могут сделать это на примере видеороликов YouTube, передвинув переключатель в настройках «Воспроизведение» (Playback and Performance). В то же время сервис предупреждает, что при использовании AV1 для разрешений выше 480p (SD) требуется достаточно мощный компьютер.

Источник: Netflix и Engadget