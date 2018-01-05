Apple присоединилась к консорциуму при участии Google и Microsoft, разрабатывающему новый открытый стандарт сжатия онлайн-видео

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Компания Apple без лишнего шума вступила в организацию Open Media Alliance, куда также входят Amazon, Google, Facebook, Microsoft и другие. В числе первых изменения в составе участников Open Media Alliance заметил ресурс CNET.

Отметим, что этот консорциум был создан еще в 2015 году, он занимается разработкой нового, более эффективного стандарта сжатия онлайн-видео. Разработка проходит под кодовым названием AV1.

Цель Open Media Alliance — объединить индустрию вокруг нового открытого стандарта. Впрочем, истинная причина, как метко подмечает The Verge, кроется в нежелании участников этого объединения иметь дело с запутанными лицензионными схемами отраслевой организации HEVC и платить отчисления держателям патентов на кодек H.265, продвигаемого в качестве преемника популярного формата H.264. К слову, до этого момента Apple делала ставку именно на H.265.

AV1 представляет собой дальнейшее развитие технологий, разработанных участниками Open Media Alliance. Сюда входят и наработки по проектам Mozilla Daala Initiative и Cisco Thor Project, и кодеки VP9 и VP10 от Google.

Ведущие стриминговые видеосервисы вроде Netflix и Hulu тоже являются членами Open Media Alliance, обещая оказывать всесторонне поддержку стандарту, когда он будет готов. Теперь, когда к проекту присоединилась Apple – последняя из пятерки крупнейших технологических компаний, AV1 имеет все шансы на успех и вполне может стать стандартом потокового видео по умолчанию в продуктах Apple.

Источник: The Verge