«Оскорбление японской культуры и расизм»: петиция об отмене Assassin’s Creed Shadows стремительно набирает голоса

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С тех пор, как Ubisoft впервые показала Assassin’s Creed Shadows, игра сталкивается со все большим количеством негативной реакции японцев. Многие выразили разочарование относительно представления в Assassin’s Creed страны и ее культуры, а сейчас недовольство оформили в петицию на Change.org, которая требует от Ubisoft отменить игру.

Сейчас петиция уже собрала более 28 000 подписей, из них почти половина подписались в течение этого дня. Вот ее текст:

«Недавно был поднят серьезный вопрос об исторической правдивости и отсутствии культурного уважения в предстоящем релизе разработчика игр Ubisoft — Assassin’s Creed Shadows. Игра основана на истории японских самураев и игнорирует тот факт, что самураи являются высшим рангом класса самураев и должны быть слугами знати. На самом деле первый европеец, удостоенный звания самурая, Уильям Адамс (Миура Анобори), был знаменосцем из 250 коку и состоял на службе у Токугавы Иэясу. На протяжении всей этой истории Ubisoft продолжает неправильно понимать природу и роль самураев. Это серьезное оскорбление японской культуры и истории и может быть связано с расизмом. Мы призываем Ubisoft немедленно остановить запуск Assassin’s Creed Shadows и провести серьезное расследование и продемонстрировать уважение к японской истории и культуре. Нужна ваша подпись. Подпишите эту петицию, чтобы показать Ubisoft важность культурного уважения и исторической правдивости».

Петицию запустили 19 июня, и она постоянно набирает популярность. Ubisoft еще не прокомментировала этот вопрос, но ранее заявляла, что игра была разработана с использованием опыта ее студий в Токио и Осаке.

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Источник: GameReactor

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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