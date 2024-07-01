Модеры нашли вырезанный финал The Witcher 3 благодаря REDkit — Йеннифер предает чародеек

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Ютубер xLetalis и модер Glassfish обнародовали информацию о вырезанном разработчиками еще одном завершении The Witcher 3, спустя девять лет после выхода игры. Вкратце, CD Project Red удалила часть Witcher 3, в которой Йеннифер «сдала» Ложу Чародеек императору Эмгиру.

Энтузиасты смогли сделать открытие спустя столько времени благодаря новому инструмента создания модификации REDkit. В финальной части игры, после того, как Геральт побеждает Эредина, быстро выясняется, что Авалак’х отвел Цири в башню на Ундвике, чтобы она победила Белый Хлад. Впоследствии, независимо от того, какую концовку выберет игрок, судьба Ложи Чародеек не раскрывается. Эта вырезанная последовательность имела место между боем с Эредином и кульминацией игры в башне.

В расширенной финальной последовательности Геральт фактически выходит из строя на несколько дней после битвы при Ундвике. Он просыпается в нильфгаардской медицинской палатке с парой врачей императора, которые спорят о его шансах на выживание. После разговора Еннифер, он понимает, что Цири исчезла, и подозревает Авалак’ха в измене.

Похоже, вырезанная часть могла бы содержать 15-20 минут дополнительных диалогов и исследований, когда Геральт мог бы пообщаться с Трис и с Йеннифер, поговорить с несколькими уникальными группами нильфгаардских солдат и даже стать свидетелем того, как ярлы пришли бы за телом Краха ан Крайта.

Неожиданность происходит, игрок идет с Йеннифер к членам ложи, чтобы найти местонахождение Цири. Некоторые отсутствующие анимационные данные полагают знать, что должно было произойти наверняка, но, похоже, Йеннифер саботирует ритуал гадания, чтобы Филиппа, Фрингилья и Маргарита смогли захватить нильфгаардцев — позже волшебницы будут казнены. Также Йеннифер дает шанс Трис сбежать. Подобно сцене с телом Краха, есть несколько небольших вариаций того, как это может произойти, в зависимости от предыдущих решений Геральта в игре.

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Похоже, что эта последовательность была близка к тому, чтобы попасть в игру: полная озвучка и детальная проработка резко контрастируют с грубо обтесанным предыдущим прототипом миссии на Луне, когда-то запланированной для Cyberpunk 2077. Модификация Glassfish Brothers in Arms для исправления ошибок и восстановления удаленного контента доступна на Witcher 3 Nexus.

Источник: PC Gamer

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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