В The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 игроки нашли еще не все секреты, — разработчик

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Помощник геймдиректора следующей Cyberpunk и руководитель Phantom Liberty Павел Саско говорит, что в The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 все еще есть секреты и пасхальные яйца, которых игроки не нашли.

Павел Саско высказался об этом в подкасте Flow Games. Когда его спросили, остались ли какие-то секреты, которые фанаты могут найти в обеих играх, Саско ответил: «вполне уверен, что они есть».

«На данный момент я знаю несколько примеров, которые я никогда не видел [чтобы их нашли]. Игрокам нужно много времени. Некоторые пасхальные яйца и детали, которые мы скрыли в The Witcher 3, были найдены через семь лет, только после того, как мы выпустили полное издание. Только тогда люди нашли некоторые вещи. Мы добавили новые, но есть вещи, которые всегда были там».

Саско объяснил, что CD Projekt Red намеренно включает секреты, настолько «совершенные», потому что сообщество игроков использует онлайн-базы, то есть опыт других, чтобы искать их — поэтому, секреты должны быть очень хорошо спрятаны. Хотя даже после этих слов кажется странным, что за годы существования The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 игроки еще не проверили каждый камешек.

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Источник: GamesRadar

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