Неизвестные украли биткоинов на $333 млн. — токены Monero (XMR) подорожали на 50%. Но почему?

Утром 28 марта стоимость криптовалюта Monero (XMR)которая относится к монетам конфиденциальности, подпрыгнула на 51%. Как оказалось, причиной стала попытка отмыть $330 млн в биткоинах.

Известный ончейн-исследователь ZachXBT обратил внимание на «подозрительный перевод» 3 520 BTC (около $333 млн) от потенциальной жертвы. Вскоре после перевода эти токены обменяли на XMR через несколько мгновенных обменников. По мнению ZachXBT, это была кража биткоинов у давнего холдера с адресом bc1qcrypchnrdx87jnal5e5m849fw460t4gk7vz55g.

На фоне этих событий цена Monero выросла на 51% — до $347,72. Впоследствии курс частично откатился и сейчас XMR стоит $255.

Monero является крупнейшей монетой конфиденциальности, с рыночной капитализацией $4,7 млрд. В отличие от публичных блокчейнов, таких как Bitcoin или Ethereum, где любой может просмотреть историю транзакций, Monero использует технологии для сокрытия адресов кошельков и деталей переводов. Благодаря этому Monero часто выбирают для сокрытия своих операций.

В 2020 году Служба внутренних доходов США (IRS) объявила награду в $625 000 за взлом механизмов конфиденциальности Monero и заключила контракты с аналитической компанией Chainalysis и фирмой Integra FEC.

Monero и другие токены такого типа запретили, или хотят запретить во многих странах ЕС.

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В течение марта в результате хакерских атак украдено около $28,8 млн. Лишь $4,8 млн было возвращено в рамках инцидента с 1inch Resolver. Примерно $4,5 млн от общей суммы приходится на фишинг. Данные исключали кражу $32 млн у пользователя Coinbase.

Источник: Certik