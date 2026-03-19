Аналитики утверждают: биткоин будет по $1 млн, вопрос лишь — когда?

Главный инвестиционный директор компании Bitwise Мэтью Хоуган обнародовал расчетную модель, которая показывает, что цена биткоина может достичь $1 млн за монету при определенных условиях, связанных с ростом глобального рынка сохранения стоимости и долей BTC в нем.





По текущим оценкам Хоугана, весь рынок активов, используемых как «хранилище стоимости» — то есть инструменты, которыми инвесторы защищают капитал от инфляции или девальвации — оценивается примерно в $38 трлн. Из этой суммы около $36 трлн приходится на золото, а на биткоин — примерно $1,4 трлн, что составляет менее 4 % доли рынка. Традиционная критика прогнозов о 7-значной цене за BTC основывается на предположении, что размер этого рынка остается статичным. Хоуган называет это «основной ошибкой» оценок.

«При нынешнем размере рынка биткоина нужно было бы занять более 50% рынка активов для сохранения стоимости, чтобы достичь цены $1 млн. Это очень высокая планка. Но есть один момент, который большинство людей не учитывает: рынок активов для сохранения стоимости не является статичным. На самом деле за последние два десятилетия он существенно вырос. И, учитывая рост беспокойства относительно обесценивания фиатных валют, я подозреваю, что этот процесс продолжится», — пишет Хоуган в собственном блоге.

Хоуган предлагает посмотреть на историю золота как на пример динамичного роста: в 2004 году, когда в США запустили первый ETF на золоте, капитализация рынка золота составляла около $2,5 трлн. За два десятилетия она выросла почти до $40 трлн, что соответствует примерно 13% годовым темпам роста. Если глобальный рынок «store-of-value» и дальше будет увеличиваться примерно такими же темпами, он может вырасти до $121 трлн в течение 10 лет. В этом сценарии, при фиксированном максимальном предложении 21 млн BTC, биткоину достаточно занять около 17% доли этого расширенного рынка, чтобы теоретически достичь цены $1 млн за монету.

Хоуган подчеркивает, что такой уровень участия биткоина на рынке сохранения стоимости пока невозможен без значительных изменений в структуре спроса, поскольку при нынешней оценке BTC потребовалось бы более 50% доли рынка, чтобы дойти до этой цены без роста рынка в целом. Аналитик указывает на несколько изменений в финансовой экосистеме, которые уже способствуют расширению возможностей биткоина как актива для сохранения капитала. Запуск спотовых ETF в США, которые стали одними из самых быстрорастущих продуктов на рынке ETF, и увеличение институциональных инвестиций в BTC, включая составляющие портфелей таких структур, как эндаументы университетов и суверенные фонды. Хоуган также отмечает, что рекомендации по включению биткоина в портфели эволюционировали: если несколько лет назад профессиональные консультанты ограничивали долю BTC примерно 1%, то сейчас некоторые рассматривают до 5% как приемлемую норму для институциональных инвестиций.





Модель Хоугана не игнорирует риски. Он признает, что темпы роста рынка золота в прошлые десятилетия в значительной степени были результатом необычных макроэкономических условий — кризисов, геополитической неопределенности и политики чрезвычайно низких ставок. Если эти факторы не повторятся, рынок «store-of-value» может расти медленнее, а доля биткоина в нем может не увеличиться до прогнозируемых значений. Однако Хоуган считает, что даже такие опасения могут быть «слишком консервативными», поскольку усиление инфляционного давления, рост суверенного долга и девальвация фиатных валют могут, наоборот, ускорить переход инвесторов в альтернативные активы, включая криптовалюты.

Прогноз Bitwise перекликается с другими долгосрочными оценками в криптоиндустрии. Например, в 2025 году Хоуган в интервью Cointelegraph прогнозировал, что биткоин может превысить $1,3 млн к 2035 году, если институциональный спрос продолжит расти на фоне долговой нагрузки и улучшения регуляторной среды. Общая логика оценок заключается в том, что значительный рост цены Bitcoin до семи знаков возможен не благодаря краткосрочным рыночным циклам или техническим индикаторам, а путем постепенного расширения круга инвесторов, роста принятия актива как «цифрового золота», и увеличения доли BTC в глобальном портфеле средств для сохранения капитала.

Другие прогнозы от других известных участников рынка, которые расширяют контекст дискуссии о возможности достижения Bitcoin семизначной цены: так, Артур Хейз — соучредитель бывшей биржи BitMEX — высказал прогноз, что BTC может вырасти до примерно $3,4 млн к 2030 году, ссылаясь на потенциальный инфляционный «скачок» стоимости золота как фактора повышенного спроса на цифровые активы. ARK Invest — инвестиционная компания во главе с Кэти Вуд, известная своим оптимистичным взглядом на криптотрейдинг, оценивает, что к концу 2030 года BTC может стоить от примерно $500 тыс. до $2,4 млн, если институциональные инвесторы и дальше будут увеличивать долю криптовалюты в портфелях.

Роберт Кийосаки также регулярно публикует свои видения относительно долгосрочного потенциала биткоина. По его словам, BTC может превысить $1 млн к 2035 году из-за продолжающейся инфляции, кризисных явлений в экономике и роста интереса к альтернативным «хранилищам стоимости». Эти прогнозы демонстрируют широкий спектр мнений в профессиональном сообществе: от ожиданий в несколько сотен тысяч долларов до потенциально миллионных и даже многомиллионных ценовых уровней, в зависимости от макроэкономических факторов, принятия актива традиционными инвесторами и дальнейшего развития рынка биткоина.

Источник: Business Standart