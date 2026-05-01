Двое актеров покинули "Анатомию Грей": 22 сезон завершается клиффхэнгером (осторожно, спойлеры!)

На следующей неделе «Анатомия Грей» попрощается с двумя из самых долгих своих персонажей — и предпоследний эпизод 22 сезона дал понять, что прощание может оказаться совсем не теплым.





ABC подтвердил, что Кевин МакКидд (Оуэн Хант) и Ким Рейвер (Тедди Альтман) покидают сериал в финале, который выйдет 7 мая. МакКидд в шоу с пятого сезона, Рэйвер — с шестого, хотя и брала пятилетний перерыв. Вместе они провели в больнице Grey Sloan Memorial почти два десятилетия.

Мост, голосовое сообщение и оборванная связь

Предпоследний эпизод закончился тревожно. Тедди, которая только что получила предложение возглавить кардиоторакальную хирургию в Париже, слушает голосовое сообщение от Оуэна — и связь обрывается именно тогда, когда рядом с ним, похоже, рушится мост. Больница уже получила предупреждение о массовом поступлении пострадавших от обвала. Чем завершится эта линия — узнаем в финале.

Развод, дети и незаконченный разговор

Персонажи связаны не только рабочей историей. Они — родители двоих детей, бывшие супруги, которые официально развелись в начале этого сезона после долгих отношений с перерывами. И именно тогда, когда между ними снова начало что-то намечаться — включая ночные встречи — сериал поставил их будущее под знак вопроса.





МакКидд, который также отрежиссировал почти 50 эпизодов шоу, прокомментировал выход так:

«Анатомия Грей» была огромным разделом моей жизни — творчески и лично. Сыграть доктора Оуэна Ганта и режиссировать на съемочной площадке — оба опыта колоссально сформировали меня».

Рейвер добавила:

«Играть доктора Тедди Альтман всегда будет занимать особое место в моем сердце. Шестнадцать лет назад мне досталась невероятная привилегия войти в эту роль благодаря видению Шонды Раймс и Бетси Бирс. С того дня каждый день на площадке был настоящим подарком. Фанатам — ваша преданность и поддержка является причиной, почему сериал остается такой силой. Спасибо, что сделали эту площадку моим местом магии и домом».

Шоу, созданное Шондой Раймс, выходит уже 22 сезона и продолжает оставаться одним из самых популярных медицинских драм на ABC.

Источник: The Hollywood Reporter