Второй сезон сериала «Властелин колец» — неожиданное начало и воинственная Галадриэль

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Следующий сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» не продолжится того, на чем закончился предыдущий. Шоураннер Патрик Маккей поделился загадочной эмоциональной сценой.

В интервью журналу Total Film во время съемок сериала, Маккей рассказал о сцене, которая станет началом сезона. Подробное описание не объясняет что-то, а скорее напускает туман

«Хотите услышать о сцене открытия? Мы начинаем в темноте, орк входит, и мы видим, что тысячи орков собрались там. Его собираются короновать, он представляет свое видение Средиземья, и прямо перед тем, как они положат корону на его голову, его правая рука, Адар, переворачивает ее вверх дном и вонзает ему нож в спину. Это убийство Саурона».

Это смелое начало, которое задает тон тому, что должно произойти в течение сезона, посвященного, по словам создателей, темным силам. Флэшбэк обещает больше информации об истории отношений между Сауроном (Чарли Уикерс) и Адаром (Сэм Гейзелдайн). На самом деле события происходят в конце Первой эпохи, когда Моргот был побежден, а Саурон требовал верности от последователей.

«С самого начала Саурон является центром притяжения. Это совместное шоу, но фокус начинает сосредотачиваться на нем. Он управляет всем», — добавляет Маккей.

Во втором сезоне «Властелин колец: Кольца власти» Саурон прибегнет к хитрости, чтобы выжить после того, как его изгнала Галадриэль. В новом обличье, он проникает в работу Келебримбора по созданию Колец, чтобы с их помощью связать народы Средиземья собственной зловещей волей.

Также Total Film представил эксклюзивное изображение Морвед Кларк в роли Галадриэль. Эльфийка готова к бою, поскольку война надвигается на Средиземье.

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Источник: GamesRadar

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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