NiceHash начнёт выплачивать компенсации пользователям, пострадавшим от хакерской атаки в минувшем году

Как и было обещано ранее, сервис совместного майнинга NiceHash заявил о начале выплат компенсаций тем пользователям, которые пострадали от хакерской атаки. Напомним, в начале декабря 2017 года сервис Nicehash был взломан хакерами, в результате чего со счетов пользователей были похищены средства в биткоинах на общую сумму $60 млн (по курсу на тот момент). Вскоре после этого владелец NiceHash заявил о намерении возобновить работу сервиса и вернуть пользователям похищенные средства. Во второй половине декабря сервис действительно вернулся в рабочий режим, а теперь – опубликовал информацию о грядущей выплате компенсаций.

Отмечается, что сервисом была разработана «Программа погашения» для пользователей внутренних кошельков NiceHash и пользователей внешних кошельков, которые пострадали от взлома. «Программа погашения» начнёт работать в пятницу 2 февраля 2018 года. В рамках первого этапа предусмотрено возмещение в размере 10% от суммы старого баланса для всех пользователей. Старый баланс будет погашаться в биткоинах, а не в денежном эквиваленте и не в других криптовалютах. Оставшуюся сумму сервис обязуется выплачивать на протяжении следующих нескольких месяцев. Таким образом, возмещение для всех пользователей завершится в одно и то же время и на одинаковых условиях. Каждая последующая часть «Программы возмещения» будет объявлена заранее и пользователи смогут отслеживать прогресс погашения.

Воспользоваться «Программой погашения» могут пользователи, которые были зарегистрированы на платформе NiceHash до 6 декабря 2017 года. В своём «Кабинете» в разделе «Кошелёк» они смогут увидеть старый баланс в биткоинах в количестве, которое было перед атакой хакеров. При этом пользователи должны вступить в «Программу погашения» с помощью щелчка по кнопке «Вступить в Программу погашения» в своём «Кабинете». Пользователи будут уведомлены о всех будущих платежах заранее.

Отмечается, что одинаковые правила выплаты компенсации распространяются как на пользователей внутренних кошельков NiceHash, так и на владельцев внешних кошельков. Вместе с тем, по условиям сервиса, выплаты на внешние кошельки осуществляются только в том случае, если баланс на них составляет не менее 0,01 BTC. Таким образом, если после выплаты компенсации на внешнем кошельке будет недостаточная сумма для вывода, пользователю будет необходимо заработать недостающую разницу.

Также руководство сервиса NiceHash заявило, что в настоящее время всё ещё продолжается расследование хакерской атаки. В нём принимают участие полицейские следователи и команда компьютерных криминалистов. Пока что администрация не может поделиться подробностями взлома. Вместе с тем, продолжаются переговоры с группой инвесторов, но этот процесс требует больше времени и должной осмотрительности, чем предполагалось изначально.

Источник: NiceHash