NiceHash возобновил работу после взлома, но деньги пользователям пока не вернул

В начале декабря сервис совместного майнинга Nicehash был взломан хакерами, в результате чего со счетов пользователей были похищены средства в биткоинах на общую сумму $60 млн (по курсу на тот момент). Вскоре после этого владелец NiceHash заявил о намерении возобновить работу сервиса и вернуть пользователям похищенные средства. И вот, сегодня сервис действительно вернулся в рабочий режим. Соответствующее заявление было сделано на странице Nicehash в социальной сети Facebook.

Пока что администрация сервиса не торопится делиться подробностями о ходе расследования и не говорит, какие усовершенствования были реализованы, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Скудное сообщение содержит лишь перечень рекомендаций, призванных повысить безопасность взаимодействия пользователей с сервисом. Среди них, установить новый пароль, установить двухфакторную аутентификацию, использовать новый адрес NiceHash-кошелька (и не забыть поменять его в настройках приложения для майнинга). Также сообщение содержит призыв к майнерам проявлять терпение, так как покупатели только начинают размещать заказы на закупку вычислительных мощностей. Позже появилось дополнительное сообщение, в котором говорится о выявлении проблем с адресами электронной почты пользователей. Команда сервиса работает над устранением сбоя.

Вместе с тем, ни в записях на странице в Facebook, ни на страницах самого NiceHash нет ни слова о возврате потерянных пользователями денежных средств. В комментариях на Facebook пользователи указывают, что после возобновления доступа к кабинету они видят нулевые балансы на старых кошельках депонирования средств. Информация об остатках на счетах до взлома и кражи средств не отображается. В ответ на это представители сервиса снова напоминают о взломе и заявляют, что в новом кабинете пользователей администрация стремилась отобразить как новый, так и старый баланс. Но, судя по всему, что-то пошло не так, и старый баланс пользователям не отображается.

Также в комментариях приводится пояснение, что администрация NiceHash смогла зарезервировать у группы международных инвесторов сумму средств, необходимую для восстановления обнулённых балансов пользователей. Точная дата возмещения средств на старых балансах будет объявлена до 31 декабря 2018 года. Дополнительное время необходимо для обеспечения правильной обработки всех юридических документов. Эту информацию было бы логично разместить на главной странице сервиса, но её там нет.

Источник: Facebook 1, 2