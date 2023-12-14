Nintendo, как и Sony с Microsoft, начала подводить игрокам индивидуальные итоги года — Year in Review

Следом за Sony и Microsoft начала подводить своим игрокам индивидуальные итоги года и Nintendo. Для этого предусмотрен специальный сайт Year in Review Nintendo.

В посте для соцсети X (Twitter), Nintendo говорит, что пользователи могут не только увидеть, в какие игры играли больше всего, но и выбрать любимую игру года.

Вспомните, как вы развлекались с играми на #NintendoSwitch в 2023 году, с помощью персонализированного подведения итогов! Вы сможете увидеть, во что вы играли больше, выбрать любимую игру года и поделиться своей статистикой с друзьями.

Look back at all the fun you had with #NintendoSwitch games in 2023 with a personalized wrap-up! You can see what you played most, choose your favorite game of the year, and share your stats with friends. See your #NintendoSwitch2023 Year in Review here: https://t.co/5VR8vnCX1I pic.twitter.com/yV3TkR11JV — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 13, 2023

Вместе с разбивкой игр, в которые больше всего играл в этом году пользователь, Nintendo покажет ваши игровые тенденции – диаграмму, разбивающую игровое время на консоли Switch по жанрам. Конечно, Nintendo сконденсирует эти данные и информацию о самых занятых месяцах с точки зрения игрового времени на карточках, которыми можно будет делиться в соцсетях.