Новости Игры 14.12.2023 в 15:53 comment views icon

Nintendo, как и Sony с Microsoft, начала подводить игрокам индивидуальные итоги года — Year in Review

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Юрій Орос

Автор новин

Nintendo, как и Sony с Microsoft, начала подводить игрокам индивидуальные итоги года — Year in Review

Следом за Sony и Microsoft начала подводить своим игрокам индивидуальные итоги года и Nintendo. Для этого предусмотрен специальный сайт Year in Review Nintendo.

В посте для соцсети X (Twitter), Nintendo говорит, что пользователи могут не только увидеть, в какие игры играли больше всего, но и выбрать любимую игру года.

Вспомните, как вы развлекались с играми на #NintendoSwitch в 2023 году, с помощью персонализированного подведения итогов! Вы сможете увидеть, во что вы играли больше, выбрать любимую игру года и поделиться своей статистикой с друзьями.

Вместе с разбивкой игр, в которые больше всего играл в этом году пользователь, Nintendo покажет ваши игровые тенденции – диаграмму, разбивающую игровое время на консоли Switch по жанрам. Конечно, Nintendo сконденсирует эти данные и информацию о самых занятых месяцах с точки зрения игрового времени на карточках, которыми можно будет делиться в соцсетях.

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