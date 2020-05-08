Nintendo продала за год 21 млн консолей Switch (при прогнозе 19,5 млн), общие продажи достигли 55,77 млн штук





Компания Nintendo опубликовала отчёт о финансовых результатах по итогам работы в четвёртом квартале фискального 2020 года и за весь фискальный 2020 год. По итогам года компания получила чистый доход в сумме $12,29 млрд, что на 9% превышает результат предыдущего года. В то же время операционная прибыль выросла на 41% — до $3,31 млрд.

Рост финансовых показателей обусловлен ростом как аппаратных решений, так и программных продуктов. Что касается устройств, то фактические продажи Nintendo Switch превзошли ожидания компании, достигнув показателя 21,03 млн проданных единиц на протяжении фискального года. По итогам третьего квартала компания уже улучшила прогноз продаж с 18 млн до 19,5 млн устройств. Но фактический результат оказался даже лучше этого оптимистичного прогноза. Такой рост продаж, вероятно, вызван увеличенным спросом на развлекательные продукты из-за карантинных ограничений, которые стали результатом пандемии COVID-19. Из 21,03 млн проданных устройств 14,83 млн приходится базовой модели Nintendo Switch, а 6,19 млн – для Switch Lite.

С учётом этих результатов, объём продаж игровых консолей Nintendo Switch за всё время составил 55,77 млн. Это впечатляющий показатель, хотя это гибридное устройство по объёмам продаж всё ещё не смогло превзойти некоторые другие популярные продукты Nintendo. Например, за всё время существования на рынке модель NES разошлась тиражом в 61,01 млн устройств. На протяжении текущего фискального года компания рассчитывает реализовать ещё около 19 млн консолей Nintendo Switch, что позволит обойти результат NES и вплотную приблизиться к показателям продаж Nintendo 3DS, которые на текущий момент составляют 75,77 млн проданных устройств.

Что касается программного обеспечения, в минувшем фискальном квартале Nintendo продала 168,72 млн копий игр, а суммарный объём продаж за всё время существования Switch составил 356,24 млн копий. Таким образом, на фискальный год 2020 приходится почти половина всех продаж ПО для Switch, начиная с 2017 года. Столь большие показатели продаж обусловлены выходом ряда популярных игр в отчётном периоде. В частности, игра Pokémon Sword and Shield была продана тиражом в 16,06 млн копий за первые полтора месяца. Затем к этому показателю добавились ещё 1,29 млн продаж, благодаря чему эта игра стала самым продаваемым проектом для Switch по итогам всего года. Игра, Animal Crossing: New Horizons, вышедшая всего за 11 дней до конца фискального года, была продана за это время в количестве 11,77 млн копий. И всего за 11 дней она стала второй самой продаваемой игрой года для Nintendo Switch. Кроме того, хорошие результаты продемонстрировали проекты Mario Kart 8 Deluxe (8,08 млн за год и 24,77 млн с момента выпуска) и Luigi’s Mansion 3 (6,33 млн копий с момента релиза в октябре). На текущий момент для Switch насчитывается 27 игр, которые были проданы в количестве более 1 млн копий, 18 из которых создала сама Nintendo.

В следующем фискальном году Nintendo планирует продать 19 млн игровых консолей Switch и 140 млн копий игр. Результаты меньше по сравнению с предыдущим периодом из-за неопределённостей, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, а также из-за длительного пребывания консоли на рынке.

Источник: neowin