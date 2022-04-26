Nissan прекращает производство автомобилей марки Datsun после девять лет их выпуска

Японская компания Nissan Motor объявила о прекращении производства автомобилей марки Datsun. Освободившиеся ресурсы она сосредоточит на электромобилях.

Девять лет назад автопроизводитель возродил этот бренд и начал продавать под ним недорогие машины в развивающихся стран, таких как Индонезия, Казахстан, Южная Африка, Индия и россия.

Последний автомобиль Datsun был выпущен в Индии в марте. Оставшиеся запасы продолжат продавать, как и предоставлять послепродажное обслуживание владельцам машин этой марки, пишет Nikkei.

Первая модель на базе Nissan Micra Datsun Go поступила в продажу в Индии в 2014 году. В 2015 году бренд вышел на рынок Казахстана, а через год — беларуси и Ливана. Автомобили Datsun производились на заводе Renault-Nissan Alliance в Ченнаи, Индия, а также в Индонезии и россии.

В модельный ряд, кроме Go, вошли кроссовер Redi-Go (с 2015 года), универсал Go+ и седан On-Do, который был создан на базе Lada Grant. On-Do стал первой моделью Datsun, доступной в россии, дебютировав в 2014 году. Через год модельный ряд в рф был расширен за счет включения хэтчбека B-сегмента Mi-Do, созданного на базе Lada Kalina.

Продажи автомобилей Datsun так и не достигли высокого уровня. План предполагал ежегодное производство 300 тысяч штук, но общий объем продаж Datsun, начиная с 2014 года, составил 470 тысяч автомобилей.

Гвоздем в гроб бренда стал арест в 2018 году уже бывшего главы Nissan Motor Co. и Renault SA Карлоса Гона, которому помогли вывести несколько миллионов долларов из Renault. Год спустя Nissan объявил о прекращении производства Datsun в Индонезии, затем в 2020 году и в россии.