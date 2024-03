Nobody Wants to Die ─ нуарный приключенческий детектив о Нью-Йорке 2329 года выйдет на ПК, PS5 и Xbox

Польский разработчик Critical Hit Games анонсировал Nobody Wants to Die — новую детективную нуарную приключенческую игру, действие которой происходит в Нью-Йорке в 2329 году.

Critical Hit Games подготовила кинематографический анонсирующий трейлер и несколько скриншотов, чтобы потенциальные игроки могли оценить проект. Игра разрабатывается с использованием движка Unreal Engine 5 и визуально выглядит довольно привлекательно.

В Nobody Wants to Die придется играть за детектива отдела убийств Джеймса Карра, когда он рискует своей жизнью, преследуя серийного убийцу. Все осложняется тем фактом, что «технологии продвинулись, чтобы предложить людям вечную жизнь, позволяя сохранять сознание в банках памяти или переносить из одного тела в другое. То есть, если вы можете позволить себе подписку».

В опасных поисках игроку будет помогать молодая полицейская связная Сара Кай, которая раскроет массу темных тайн о самых влиятельных людях Нью-Йорка.

Игра Nobody Wants to Die должна выйти в 2024 году на платформах ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Источник: IGN

