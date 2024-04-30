«Слышь, купи Fallout 4»: пользователи PlayStation Plus (не Extra) не получат бесплатное некстген-обновление игры — Bethesda

Bethesda разъяснила, кто из владельцев Fallout 4 не сможет получить бесплатное обновление следующего поколения. Оказалось, что проблемы с обновлением и подпиской PlayStation Plus — отчасти не баг, а фича.

После запуска обновления на прошлой неделе владельцы PlayStation 5 обнаружили, что обновление не работает с PlayStation Plus. Bethesda говорит, что бесплатное обновление доступно только для подписчиков каталога PlayStation Plus Extra. Другие должны платить за версию Fallout 4 для PS5, если они еще не владели игрой полностью, включая пользователей PS Plus. Между тем все подписчики Xbox Game Pass получат Fallout 4 и обновление нового поколения без дополнительной покупки полной версии.

We’ve seen some confusion regarding the free Fallout 4 next-gen update for PlayStation Plus Extra members. The Fallout 4 next-gen update will be available to PlayStation Plus Extra members through the PlayStation Game Catalog. Your patience is appreciated while the teams work on… — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) April 25, 2024

«Мы наблюдали некоторую путаницу относительно бесплатного обновления следующего поколения Fallout 4 для пользователей PlayStation Plus Extra. Обновление следующего поколения Fallout 4 будет доступно для участников PlayStation Plus Extra через каталог игр PlayStation. Спасибо за ваше терпение, пока команды работают над этим».

Коллекция PS Plus дарит владельцам PS5 несколько игр для PS4, в которые можно было играть на новой консоли, в частности Bloodborne, Persona 5 и Fallout 4. Впрочем, игра была удалена из PS Plus в мае прошлого года.

Как и следовало ожидать, люди, которые владеют Fallout 4 через PS Plus Collection и ожидали получить обновление следующего поколения бесплатно, выразили в сети свое разочарование. Они отметили, что Bethesda ранее говорила, что обновление следующего поколения будет бесплатным для всех владельцев Fallout 4.

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Bethesda также столкнулась с вопросом о возврате денег за Fallout 4. Пользователи, которые владели игрой через PlayStation Plus Extra, не имели доступа к ней из-за ошибки, некоторые из них купили полную версию для PS5.

На старте некстген-обновление Fallout 4 имело технические проблемы на ПК, Steam Deck и было недоступно всем пользователям PS Plus. Сейчас выяснилось, что право на него имеют только подписчики PS Plus Extra.

Источник: IGN