«Слышь, купи Fallout 4»: пользователи PlayStation Plus (не Extra) не получат бесплатное некстген-обновление игры — Bethesda

Bethesda разъяснила, кто из владельцев Fallout 4 не сможет получить бесплатное обновление следующего поколения. Оказалось, что проблемы с обновлением и подпиской PlayStation Plus — отчасти не баг, а фича.

После запуска обновления на прошлой неделе владельцы PlayStation 5 обнаружили, что обновление не работает с PlayStation Plus. Bethesda говорит, что бесплатное обновление доступно только для подписчиков каталога PlayStation Plus Extra. Другие должны платить за версию Fallout 4 для PS5, если они еще не владели игрой полностью, включая пользователей PS Plus. Между тем все подписчики Xbox Game Pass получат Fallout 4 и обновление нового поколения без дополнительной покупки полной версии.

We’ve seen some confusion regarding the free Fallout 4 next-gen update for PlayStation Plus Extra members. The Fallout 4 next-gen update will be available to PlayStation Plus Extra members through the PlayStation Game Catalog. Your patience is appreciated while the teams work on…

