Multiview в YouTube TV (просмотр нескольких потоков на одном экране) теперь доступна на Android-устройствах

В прошлом месяце YouTube TV добавил поддержку функции Multiview в свое приложение для iOS. А теперь соответствующая возможность становится доступной и на платформе Android.

YouTube TV представил предварительную версию Multiview в марте 2023 года. Сначала эта функция работала на умных телевизорах и стриминговых устройствах. В дальнейшем доступность постепенно расширялась. Эта функция позволяет пользователям YouTube TV смотреть несколько трансляций одновременно на одном дисплее, например, несколько спортивных игр. В основном функция ограничивается спортивным контентом.

Теперь этот вид сетки с несколькими потоками появляется на смартфонах и планшетах с Android у тех пользователей, которые оформили подписку на YouTube TV. Чтобы воспользоваться функцией, необходимо установить версию YouTube TV 8.17 для Android. Одновременно можно просматривать до четырех предварительно выбранных прямых трансляций.

Multiview может работать на любом устройстве и не требует «мощного оборудования», поскольку интенсивная обработка выполняется на серверах YouTube. Фактически устройство пользователя «видит» только один живой канал (вместо двух-четырех отдельных).

На Android пользователи могут найти Multiviews на вкладке Home. После запуска необходимо коснуться нужного потока, чтобы услышать его аудио. Этот поток также получит белую рамку, чтобы пользователь понимал, какое звуковое сопровождение он слышит.

Источник: 9to5google

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