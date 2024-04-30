Netflix выпустит «живой» сериал «Скуби-Ду» — по сценарию создателей телеадаптации «Ковбоя Бибопа»

Оригинальные персонажи Hanna Barbera возрождаются на Netflix — в «живом» сериале о Шегги с друзьями и его собаке Скуби.

По данными Deadline, стриминг заключил соглашение о выпуске и производстве экшн-сериала «Скуби-Ду». Сценарий написали Джош Апельбаум и Скотт Розенберг, которые продюсировали телеадаптацию «Ковбоя Бибопа» для Netflix, а исполнительными продюсерами будут выступать представители компаний Berlanti Productions (через Warner Bros. Television) и Midnight Radio.

Франшиза, созданная Джо Руби и Кеном Спирсом, была запущена в 1969 году с первым мультсериалом «Скуби-Ду, где ты!» для компании Hanna Barbera (впоследствии была поглощена Warner Bros. Animation). Сюжет рассказывал о детективных приключениях подростков Фреда Джонса, Дафны Блейк, Велмы Динкли, а также Шегги Роджерса с его говорящей собакой Скуби.

На фоне успеха оригинального сериала были созданы многочисленные продолжения и спинофы, а также два специальных мультфильма и полнометражные фильмы. В 2002 году вышел один из самых известных живых фильмов франшизы по сценарию Джеймса Ганна — с Фредди Принцем-младшим, Сарой Мишель Геллар, Мэттью Лиллардом и Линдой Карделлин. Лента заработала более $250 млн, поэтому уже в 2004 выпустили продолжение с тем же актерским составом.