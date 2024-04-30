Сериал «Фолаут» / Fallout на Prime Video посмотрели 65 млн человек за 16 дней — второй по популярности после «Колец власти»

Первый сезон сериала «Фолаут», который адаптирует популярную одноименную серию игр, вышел на Amazon Prime Video 10 апреля и за первые 16 дней привлек внимание 65 миллионов зрителей.

Это второй результат в истории платформы — лучший только у сериала «Властелин колец: Кольца власти», вышедшего в 2022 году.

По данным Amazon (через Variety) «Фолаут» имеет наибольшую популярность среди взрослых 18-34 лет, причем более 60% аудитории фиксировали за пределами США — больше всего внимания шоу привлекло у зрителей Великобритании, Франции и Бразилии.

Кроме зрительской симпатии «Фолаут» получил высокие оценки от критиков — с 93% на Rotten Tomatoes (на момент написания статьи). Все как один отмечали необычайную жестокость шоу и одновременно пели дифирамбы декорациям, актерской игре и истории, которая, что немаловажно, будет понятна и тем, кто незнаком с одноименной серией игр.

Сейчас Amazon официально продлила «Фолаут» на 2 сезон.

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Сериал «Фолаут» основан на одноименной франшизе видеоигр и, согласно официальному синопсису, рассказывает о выживании человечества в постапокалиптическом будущем в 2296 году — через 219 лет после ядерной войны. Сюжет является частью канона игровой серии, но рассказывает самостоятельную историю, построенную вокруг трех ключевых персонажей: молодой девушки Люси, жительницы «Хранилища 33», ее отца и смотрителя Хранилища Хенка, а также гуля-наемника Купера Говарда.

Главные роли в телеадаптации сыграли Элла Пернелл («Шершни»), Уолтон Гоггинс («Правосудие») и Кайл Маклахлен («Твин Пикс»). Шоураннеры сериала — Джонатан Нолан и Лиза Джой, которые уже работали вместе над «Мир Дикого Запада».

На фоне успеха сериала вырос интерес и к серии игр: по данным Bethesda, в Fallout за день сыграли 5 млн человек, из них миллион — в Fallout 76, которую еще 6 лет назад обозреватели называли обреченной из-за низкой посещаемости.