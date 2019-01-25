Норвежская компания NBT построит несколько ветроэлектростанций в Запорожской и Херсонской областях Украины суммарной мощностью 700-800 МВт

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Норвежская компания NBT построит новый ветроэнергетический комплекс в Украине, сообщил генеральный директор NBT Юар Викен во время заседания Национального инвестиционного совета Украины в Давосе (Швейцария). По словам главы компании, NBT имеет достаточный потенциал для построения дополнительных 700-800 МВт ветровых мощностей в Украине.

Строительство предварительно планируется начать в Запорожской области в следующие 6-9 месяцев. В компании уточнили, что сейчас с помощью партнеров осуществляют оценку подрядчиков и поставщиков ветровых турбин, которые будут задействованы в проекте.

«Ветроэлектростанция «Сиваш» мощностью 250 МВт — это только начало, ведь в течение следующих двух-трех лет мы планируем новые существенные инвестиции в ряд ветроэнергетических проектов в Украине. В связи с улучшением бизнес-климата в Украине и успешностью этого проекта путем привлечения международного проектного финансирования мы ожидаем, что частные коммерческие инвесторы и международные финансовые учреждения увидят преимущества финансирования в Украине. Кроме того, мы видим потенциальный интерес к «зеленым облигаций» как инструмента привлечения средств для следующих проектов ВЭС NBT в Украине», — отметил Юар Викен.

Во время заседания Национального инвестиционного совета NBT и ее партнер, французская компания Total Eren, подписали рамочное соглашение о привлечении финансирования проекта «Сиваш» (Херсонская область) в сумме €260 млн. Соглашение предусматривает привлечение кредитных средств (более 70% общей стоимости проекта) и собственные инвестиции, в частности, со стороны самого NBT и Total Eren.

Финансирование проекта Сиваш согласно рамочного соглашения планируется осуществить синдикатом из восьми иностранных кредиторов, среди которых Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO). На следующих стадиях проекта предполагается также дополнительное финансирование от иностранных фондов, специализирующихся на подобных энергетических проектах. Привлечение средств произошло при содействии американского инвестиционного банка J.P.Morgan, который выступил финансовым советником NBT.

«В Украине продолжается настоящий бум альтернативной энергетики. В 2018 году в эксплуатацию было введено в три раза больше мощностей, чем за весь 2017 год — более 800 МВт. Рост международных инвестиций в украинскую энергетику доказывает: в секторе сформировались благоприятные инвестиционные условия, а вести бизнес в Украине стало комфортнее. Офис Национального инвестиционного совета имел честь способствовать реализации проектов NBТ, предоставив компании консультативную помощь «, — прокомментировала Председатель Офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив.

Подписанием соглашения в Давосе NBT обеспечила в полном объеме бюджет проекта «Сиваш», о строительстве которого объявили в сентябре 2018 года. Подписание соглашений состоялось в присутствии Президента Украины Петра Порошенко и при участии вице-президента ЕБРР Алана Пилу, Юара Викена (NBT) и Давида Корчиа (CEO Total Eren).

Также отметим, что управлением Государственной архитектурно-строительной инспекции в Херсонской области в январе 2019 года были введены в эксплуатацию первые две очереди ветроэлектростанции «Оверьяновская» мощностью 14,4 МВт. Указанный объект строится в рамках Сивашского сельского совета Новотроицкого района и Новодмитровского сельского совета Гениченского района Херсонской области. Общая мощность объекта достигнет 69,3 МВт, заказчиком строительства ветроэлектростанции выступает ООО «Виндкрафт Украина».

Источник: Лига.net