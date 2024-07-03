Ноутбук Acemagic X1 со вторым экраном, открывающимся влево на 360° — производитель назвал характеристики

Компания Acemagic раскрыла характеристики своего ноутбука с двумя экранами, который был предварительно представлен на Computex 2023. «Первый мире ноутбук с двойным экраном 360°» Acemagic X1 (не Z1A, как он назывался на выставке) имеет второй экран на шарнире, который открывается налево от основного дисплея под максимально возможным углом.

Конечно, это не первый ноутбук с двумя экранами, но Acemagic X1 имеет второй дисплей такого же размера, как и первый. К тому же он довольно удачно открывается и предоставляет пользователю фактически широкий экран, удобный для работы с двумя или более окнами. Во многих случаях такое устройство могло бы избавить от необходимости использовать внешний монитор.

Компания позиционирует X1 как бизнес-ноутбук, предназначенный для «мобильных бизнес-операций», включая видеоконференции, анализ данных или многозадачность. Пользователи могут отображать презентации с другой стороны ноутбука. Второй экран может быть расположен полностью позади первого. Вероятно, в дороге один человек мог бы работать на основном экране, а другой — смотреть фильм на втором, без того, чтобы отвлекать внимание того, кто работает.

Итак, Acemagic X1 получит процессор Intel Core i7-1255U (10 ядер / 12 потоков, 2 P-ядра, 8 E-ядер), два дисплея 14″ с разрешением 1920 × 1200, 16 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR4 и накопитель 1 ТБ PCIe 3.0 SSD. У X1 еще нет даты выпуска, а также компания пока не обнародовала цену.

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Источник: VideoCardz

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