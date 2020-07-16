Ноутбук Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition получил 16,1-дюймовый дисплей, 16 ГБ ОЗУ, SSD на 512 ГБ и цену от $670

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Бренд Honor запустил в Китае новый ноутбук MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition. Как видно из названия, новинка оснащена процессорами AMD Ryzen. Пользователям предлагаются конфигурации с чипами Ryzen 5 4600H и Ryzen 7 4800H.

Ноутбук Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition содержит 16,1-дюймовый дисплей с Full HD разрешением. Благодаря тонким рамкам (4,9 мм сверху и по бокам, 14,6 мм снизу) экран занимает 90% соответствующей панели корпуса. Дисплей обеспечивает покрытие 100% цветового пространства sRGB. Устройство содержит 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельный накопитель PCIe NVMe ёмкостью 512 ГБ. Для отвода тепла от компонентов ноутбука применяется система охлаждения с двумя тепловыми трубками и вентилятором SharkFin Dual Fan 2.0 со скоростью вращения до 5800 об/мин. Использование дискретной видеокарты не предусмотрено.

Среди прочих особенностей новинки упоминаются сертификация TÜV Rheinland, встроенная в клавиатуры выдвижная веб-камера, сканер отпечатков пальцев. Аппарат несёт на борту один порт USB Type-C (с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт), три порта USB 3.2 Gen 1, видеовыход HDMI 2.0 и 3,5-миллиметровый звуковой разъём для подключения наушников. Размеры устройства составляют 369x234x16,9 мм при массе 1,7 кг.

Новый ноутбук Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition уже доступен для покупки в Китае по цене $671 и $743 за модели с процессорами Ryzen 5 и Ryzen 7, соответственно.

Источник: gizmochina