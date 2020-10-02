Ноутбук HP Spectre x360 14 получил дисплей с соотношением сторон 3:2, процессор Intel Tiger Lake, порт Thunderbolt 4 в углу корпуса и цену от $1200





Компания HP выпустила новый конвертируемый ноутбук Spectre x360 14, который предлагает ряд улучшений по сравнению со своим 13-дюймовым предшественником.

Новинка оснащена 13,5-дюймовым дисплеем с разрешением 3000×2000 точек. Благодаря соотношению 3:2 удалось увеличить полезное пространство в вертикальной проекции на 20% по сравнению с дисплеем 16:9 у предшественника. В качестве опции может предлагаться OLED панель. Устройство содержит один из новых процессоров Intel 11-го поколения (Tiger Lake) – вплоть до 4-ядерной модели Core i7-1165G7 с интегрированной графикой Intel Xe и показателем TDP 28 Вт. По заверениям производителя, Spectre x360 14 примерно на 34% производительнее по сравнению с прошлогодней 13-дюймовой версией.

HP также заявляет, что новый ноутбук является «самым умным ПК из когда-либо созданных». Spectre x360 14 может определять, когда он находится в сумке, и использовать технологию Intel Dynamic Tuning, чтобы избежать разрядки или перегрева батареи. Функция AI Noise Removal призвана устранять фоновый шум при использовании коммуникационных приложений, таких как Microsoft Teams и Zoom, а функция Auto Color может автоматически переключать цветовое пространство экрана между DCI-P3, Adobe RGB и sRGB для обеспечения наиболее точной цветопередачи.

Новинка также отличается наличием порта Thunderbolt 4, который разместился в скошенном углу корпуса. В устройстве есть физическая кнопка для блокирования веб-камеры. Комплектная батарея обеспечивает до 17 часов автономной работы, но версия с процессором Core i7-1165G7 и OLED дисплеем обладает более скромной автономностью – всего 10 часов. Ноутбук HP Spectre x360 14 поступит в продажу по цене от $1199.

13-дюймовая версия Spectre x360 также подверглась модернизации. Теперь она предлагается с процессорами Intel Tiger Lake. Вместе с тем, продолжительность автономной работы составляет до 16,5 часа, и это меньше, чем было доступно для прошлогодней модели. Это может объясняться тем, что Intel требует от производителей более аккуратно указывать показатели автономности. Обновлённая 13-дюймовая версия Spectre x360 тоже поступит в продажу по цене $1199. Пользователям также будет доступна модификация с 4K OLED дисплеем и сокращённым до 10 часов временем автономной работы. Кроме того, в следующем году появится модификация с поддержкой связи 5G.

Источник: The Verge