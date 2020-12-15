Ноутбук Nokia Purebook X14 получил 14-дюймовый IPS Full HD дисплей, процессор Intel Core i5 10-го поколения и цену $815

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На индийском рынке анонсирован новый ноутбук Nokia Purebook X14. Это компактное устройство, масса которого составляет всего 1,1 кг.

Ноутбук Nokia Purebook X14 выполнен в корпусе из алюминиево-магниевого сплава и оснащён 14-дюймовым IPS дисплеем с разрешением Full HD 1920х1080 точек. В новинке используется процессор Intel 10-го поколения – модель Core i5 10210U с интегрированным графическим решением UHD 620. Устройство также содержит 8 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель NVMe ёмкостью 512 ГБ.

Система включает клавиатуру с подсветкой и ходом клавиш 1,4 мм и инфракрасную веб-камеру с поддержкой Windows Hello. Для подключения периферийных устройств доступны два порта USB 3.1, один порт USB 2.0 и один порт USB 3.1 Type-C. Из прочих проводных интерфейсов доступны сетевой порт Ethernet, комбинированный звуковой разъём для подключения наушников и микрофона, полноразмерный видеовыход HDMI. Комплектная батарея ёмкостью 46,7 Втч обеспечивает до 8 часов автономной работы. В качестве операционной системы предлагается версия Windows 10 Home Plus.

Ноутбук Nokia Purebook X14 поступит в продажу в Индии с 18 декабря по цене $815. Информация о сроках выхода на другие рынки пока не сообщается.

Источник: gsmarena