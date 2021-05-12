Ноутбуки Dell XPS 15 и XPS 17 получили процессоры Intel Tiger Lake H-series и GPU NVIDIA GeForce RTX 30

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После выхода новых мобильных процессоров Intel 11-го поколения компания Dell выпустила обновлённые версии ноутбуков XPS 15 и XPS 17 на базе этих чипов.

Внешне новинки мало чем отличаются от версий модельного ряда 2020 года. Все изменения скрыты внутри. Обновлённые ноутбуки получили процессоры Intel Core Gen Tiger Lake H-series, включая 6-ядерный Core i5-11400H и 8-ядерные Core i7-11800H и Core i9-11900H. Для модели Dell XPS 17 дополнительно доступен опциональный чип Core i9-11980HK с частотой до 5 ГГц, то по словам производителя делает эту модификацию «самым производительным ноутбуком XPS на свете».

Устройства также получили улучшенную графическую подсистему. Модель Dell XPS 15 может быть оборудована дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3050 или GeForce RTX 3050 Ti (энергопотребление 45 Вт). В случае XPS 17 предлагаются более производительные версии NVIDIA GeForce RTX 3050 (60 Вт) или GeForce RTX 3060 (70 Вт).

Обе модели могут включать до 64 ГБ оперативной памяти, порты Thunderbolt 4 (четыре у XPS 17 и два у XPS 15), порты Type-C USB 3.2 Gen 2 и дисплеи с разрешением 1920×1200 или 3840×2400 точек. Для версии XPS 15 доступна дополнительная опция в виде OLED панели с разрешением 3456×2160 точек.

Цена ноутбука Dell XPS 15 стартует с отметки $1199,99, а стоимость модели XPS 17 начинается от $1399,99. Точные сроки начала продаж новинок пока не сообщаются.

Источник: The Verge