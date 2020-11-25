Ноутбуки с процессорами AMD Ryzen 5000H будут комплектоваться GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 и RTX 3080





Как свидетельствует очередная утечка, ноутбуки будущего поколения позволят объединять в одном устройстве конкурирующие продукты NVIDIA и AMD. В частнотсти, производители ноутбуков смогут использовать в системах высокопроизводительные процессоры AMD Ryzen 5000H и дискретные видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 30 с GPU на базе архитектуры Ampere.

Текущее поколение мобильных процессоров AMD Ryzen 4000H ограничено интерфейсом PCIe 3.0 x8. По этой причине не было смысла устанавливать в такие ноутбуки видеокарты, лучше чем NVIDIA GeForce RTX 2060. Но вскоре ситуация изменится, и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080 будут предлагаться с серией процессоров Ryzen 7 следующего поколения.

По предварительным данным, ноутбуки AMD Cezanne (Ryzen 5000H) уже были включены в долгосрочные дорожные карты и таблицы данных с видеокартами GeForce RTX 3070 и RTX 3080. Слайды, которые, по-видимому, были созданы в NVIDIA, подтверждают готовность компании поддерживать процессоры AMD Ryzen 5000. Это, несомненно, окажет сильное давление на Intel, которая много лет доминировала на рынке игровых ноутбуков.

Согласно слайду с «рекомендуемой конфигурацией», видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 должна предлагаться с ноутбуками по цене от $999. Версия GeForce RTX 3070 будет доступна для ноутбуков в ценовом диапазоне от $1299. Топовая модель GeForce RTX 3080 должна предлагаться в качестве опции для ноутбуков стоимостью не менее $1999. Графические продукты GeForce RTX 3070 и RTX 3080 будут предлагаться с процессорами Intel Core i7 и AMD Ryzen 7.

Все три модели дискретных мобильных видеокарт ранее уже проскальзывали в утечках. Версия GeForce RTX 3080 будет оснащена графическим процессором GA104-775, GeForce RTX 3070 – GPU GA104-770, а базовая модель GeForce RTX 3060 – GA104-610. Конфигурации памяти пока что не подтверждены. Однако в зависимости от варианта, можно ожидать наличие на этих картах до 8/16 ГБ памяти GDDR6. Скорость памяти снова будет зависеть от того, какой у карты вариант: Max-P или Max-Q.

Компании NVIDIA, AMD и Intel ещё не предоставили официальную информацию о сроках выхода ноутбуков следующего поколения. Скорее всего, соответствующие анонсы состоятся во время проведения выставки потребительской электроники CES 2021 (которая в следующем году станет виртуальным мероприятием). Что касается фактического запуска, появление устройств Cezanne-H теперь ожидается в конце 2021 года, а Tiger Lake-H – во втором квартале 2021 года.

Источник: videocardz