«Нова пошта» готовится к экспансии на рынок ЕС — уже к концу года первые отделения появятся в Польше

Лидер рынка экспресс-доставок в Украине «Нова пошта» планирует расширение бизнеса с превращением в международного оператора — в ближайших планах открытие филиалов в европейских странах и развитие сети для работы на их внутреннем рынке. На первом этапе международной экспансии «Нова пошта» планирует открыть представительства в соседних с Украиной странах, рассказала директор компании по управлению репутацией Елена Плахова в интервью LIGA.net.

Плахова уточнила, что первой в очереди стоит Польша — там «Нова пошта» планирует начать работу до конца этого года. В первую очередь «Нова пошта» интересуют приграничные страны: Польша, Словакия, Румыния. Это будет первый этап, а дальше в зависимости от результатов компания будет корректировать планы других этапов и дальнейшего расширения бизнеса.

«Мы — компания, которая всегда идет за клиентом. Мы видим, что 5 миллионов человек уехали за границу, тем более клиенты говорят: «Нам вас не хватает». Действительно, мы планируем выходить на европейский рынок», Елена Плахова, директор компании по управлению репутацией «Нова пошта»

В начале месяца «Нова пошта» изменила тарифы на международную доставку, в том числе и сервис доставки отправлений из международных интернет-магазинов NP Shopping.